Bắt kẻ 7 lần phá hòm công đức ở chùa lấy trộm tiền

(PLO)- Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc một bé gái tử vong bất thường trên địa bàn quận 6, TP.HCM.

(PLO)- Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với năm người là cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung về tội đánh bạc.

(PLO)- DNTN Dệt Đa Phước tự chia nhỏ lô đất do nhà nước cho thuê thành 14 lô đất và rao bán 13 lô cho 12 hộ dân, thu hơn 2 tỉ đồng.

02/02/2023 09:28

(PLO)- Đội CSGT-TT Công an huyện Củ Chi tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự trong thời gian Tết Quý Mão 2023.