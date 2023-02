Gia đình cựu giám đốc sở ở Bình Thuận nộp tiền khắc phục hậu quả

(PLO)- Đến nay đã có năm gia đình bị can nộp tiền khắc phục 1,1 tỷ đồng trong vụ án xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2.

Liên quan việc 12 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận bị VKSND Tối cao truy tố trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2, đến nay, đã có thêm gia đình hai bị can nộp tiền khắc phục.

Cụ thể, gia đình bị can Hồ Lâm cựu Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận) nộp khắc phục 100 triệu đồng và gia đình bị can Đặng Hoài Nhân (cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận) nộp khắc phục 100 triệu đồng.

Trước đó, gia đình bị can Nguyễn Ngọc Hai (cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) khắc phục 300 triệu đồng. Gia đình bị can Lương Văn Hải (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) khắc phục 500 triệu đồng. Gia đình bị can Lê Nguyễn Thanh Danh (cựu phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận) khắc phục 100 triệu đồng và đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Tính đến nay, đã có năm bị can nộp tiền khắc phục tổng cộng 1,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của các bị can dẫn đến Công ty Tân Việt Phát được hưởng lợi số tiền chênh lệch hơn 45 tỷ đồng mà lẽ ra Công ty phải nộp cho Nhà nước để được giao đất.

Công ty Tân Việt Phát được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật làm cho Nhà nước thiệt hại hơn 45 tỷ đồng nên được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và phải có nghĩa vụ hoàn trả số tiền hưởng lợi bất hợp pháp do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.

Quá trình điều tra, tháng 7-2022, Công ty Tân Việt Phát cũng đã có công văn xin nộp bổ sung số tiền hơn 45 tỷ đồng chênh lệch. Sau đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đồng ý và hướng dẫn thực hiện nhưng đến nay, Công ty Tân Việt Phát vẫn chưa nộp số tiền chênh lệch nói trên.

Theo VKSND Tối cao, cần phải buộc Công ty Tân Việt Phát nộp hoàn trả số tiền trên để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Theo cáo trạng, năm 2013, UBND tỉnh Bình Thuận cho chủ trương bán đấu giá ba lô đất nêu trên với giá khởi điểm hơn 111 tỉ đồng (1,2 triệu đồng/m2) để xây dựng nhà ở thương mại. Tuy nhiên, sau thông báo sáu lần vẫn không có đơn vị, cá nhân nào tham gia mua đấu giá.

Đầu năm 2016, giá đất ở Bình Thuận trong đó có ba lô đất trên liên tục biến động tăng. Ngày 26-7-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai ban hành quyết định điều chỉnh giá đất của Bình Thuận, trong đó có khu vực ba lô đất trên là 1,6 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, đến ngày 7-3-2017, UBND tỉnh Bình Thuận vẫn giao và cho thuê đất đối với Công ty Tân Việt Phát nhưng lấy giá đất năm 2013. Việc giao đất năm 2017 nhưng lấy giá 2013 của các lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và cấp dưới khiến tài sản Nhà nước bị thiệt hại khi giao đất cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát là 45,4 tỉ đồng.

11 bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS. Trong đó có bị can Nguyễn Ngọc Hai (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận), Lương Văn Hải (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận)... Riêng bị can Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 360 BLHS. Ngoài ra còn có 14 cán bộ công chức thuộc Sở Tài chính, Sở TN&MT, Cục Thuế và Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận có liên quan. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân vi phạm do thực hiện chỉ đạo của cấp trên và trong quá trình thực hiện không được hưởng lợi ích vật chất, cần phân hóa xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền là đủ.

PHƯƠNG NAM