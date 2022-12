Giá đôla chợ đen và ngân hàng rơi chóng mặt

(PLO)- Sau khi bật lên mức cao kỷ lục vào đầu tháng 11, đến nay mỗi đôla trên thị trường chợ đen đã bốc hơi hơn 1.300 đồng, còn ngân hàng giảm khoảng 1.230 đồng.

Hôm nay, ngày 14-12, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.654 VND/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục nối dài chuỗi ngày giảm mạnh.

Cụ thể, tại Vietcombank giá USD niêm yết vào cuối phiên hôm nay ở mức 23.340 – 23.650 VND/USD, tương đương giảm 190 đồng mỗi đôla sau hai ngày liên tiếp rớt giá.

Tương tự, tại Eximbank giá mỗi USD cuối ngày niêm yết ở mức 23.420 - 23.700 VND/USD, giảm 40 đồng so với chiều qua và giảm tới 220 đồng mỗi USD so với giá chốt phiên ngày 12-12.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được mua vào chỉ còn 24.050 VND/USD và bán ra 24.120 VND/USD, giảm 60 đồng so với giá đóng cửa phiên chiều qua.

Như vậy, nếu chỉ tính từ đầu tháng 12 đến nay thì giá đôla chợ đen bốc hơi khoảng 750 đồng, còn nếu so với giá cao kỷ lục hồi đầu tháng 11 thì đến thời điểm này đồng bạc xanh trên thị trường tự do đã rơi gần 1.350 đồng mỗi USD.

Giá USD trên thế giới sau khi bật tăng nhẹ lên mốc 105 điểm trong hai ngày trước đến hôm nay bất ngờ đi xuống. 17h chiều nay (theo giờ Việt Nam), chỉ số USD-Index chỉ còn 103,78 điểm, giảm 0,2% so với phiên trước.

Đồng bạc xanh giảm mạnh do nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất với tốc độ chậm hơn, nhiều khả năng chỉ tăng thêm 50 điểm cơ bản, tức là thấp hơn 0,25 điểm cơ bản so với 4 lần tăng gần nhất.

Hiện chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tại Mỹ chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự báo mà các chuyên gia đã đưa ra trước đó.

