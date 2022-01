Ca sĩ Thủy Tiên, Trấn Thành , Đàm Vĩnh Hưng... không chiếm đoạt tiền từ thiện Như PLO thông tin, chiều 23-1, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) vừa có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Cụ thể, không khởi tố vụ án bởi các nghệ sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa không có hành vi gian dối trong quyên góp tiền từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2020. Theo xác minh của Bộ Công an, nhiều nghệ sĩ đã trao gửi số tiền từ thiện đến người dân lớn hơn số tiền họ đã nhận. Tuy nhiên, sau đó các nghệ sĩ liên tục bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo là có khuất tất trong việc kêu gọi từ thiện, làm dấy lên làn sóng nghi ngờ về số tiền và cách giải ngân. Sau khi vào cuộc, Bộ Công an đã yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tài khoản nhiều nghệ sĩ tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước và có kết luận như trên.