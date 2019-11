Sam bất ngờ hội ngộ mỹ nhân Oh Yeon Seo ở Hàn Quốc

Diện trang phục trắng - đen nổi bật của nhà thiết kế Trần Hùng và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Sam ghi điểm bởi dáng vẻ thon gọn và căng tràn sức sống. Khi đứng cạnh Oh Yeon Seo, Sam chẳng những không lép vế mà còn toát lên thần thái tự tin, cuốn hút.





Sam đang là một trong những nữ diễn viên - MC được yêu thích nhất hiện nay. Liên tục phủ sóng màn ảnh nhỏ với các chương trình Sàn đấu ca từ, 100 giây rực rỡ, Biệt tài tí hon, Sam được quan tâm bởi nét dẫn hài hước, duyên dáng nhưng cũng không kém phần nhanh nhạy.

Trên sân khấu, cô nàng liên tục gây cười bởi những màn ứng đáp thông minh với Trấn Thành, Ngô Kiến Huy. Dù là MC "tay ngang lấn sân" nhưng Sam ngày một chứng minh được khả năng làm chủ sân khấu không phải dạng vừa của mình.





Oh Yeon Seo sinh năm 1987, là diễn viên được chú ý khi tham gia diễn xuất trong các phim Chàng rể quý và Hoa du ký.

Với lần gặp gỡ diễn viên Oh Yeon Seo tại Hàn Quốc, Sam bày tỏ: "Cô ấy là người rất thân thiện và đáng yêu. Tuy lần đầu gặp nhau nhưng Sam rất ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp từ Oh Yeon Seo. Sam cũng có xem phim cô ấy đóng thấy rất ngưỡng mộ khi ngoài đời thực, cô ấy sở hữu làn da, vóc dáng xinh đẹp hơn cả trên màn ảnh. Sam hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với Oh Yeon Seo ở 1 dự án nào đó".





Trước câu hỏi đến thời điểm nào thì quay lại đóng phim, Sam hài hước chia sẻ: "Sam vẫn đang lựa chọn kịch bản. Sam cho rằng đóng nhiều phim không bằng việc tìm được vai diễn thích hợp với mình.

Sam không vội vã nhận phim ngay vì vẫn còn ấp ủ nhiều kế hoạch. Nhưng bật mí một thông tin với mọi người, đó là vào đầu năm 2020, Sam sẽ góp mặt trong 1 dự án điện ảnh".





Nói về chuyện phong cách ăn mặc được đánh giá tốt, Sam cũng hào hứng bộc bạch: "

Làm nghệ sĩ, Sam ý thức được việc mình phải làm mới hình ảnh và luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn nhất. Thời gian gần đây được mọi người quan tâm chuyện phong cách thời trang, Sam cũng thấy vui. Cám ơn mọi người vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Sam".