Diễn viên Võ Cảnh đến Pháp tham dự Liên hoan phim Cannes

Theo đó, ngay từ khi ở sân bay chuẩn bị lên đường sang Paris, Võ Cảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi diện trang phục cực chất. Nam diễn viên kết hợp áo sơ mi của Louis Vuitton cùng quần jeans skiiny, giày da cực nam tính mà vẫn không kém phần năng động.

Được biết, Võ Cảnh gần như là sao nam duy nhất của Vbiz được mời tới dự LHP Cannes năm nay và đi thảm đỏ. Theo dự kiến, Võ Cảnh sẽ dự thảm đỏ LHP Cannes vào ngày 21 tới (giờ địa phương).

Diễn viên Võ Cảnh



Chia sẻ trước khi lên đường sang Pháp, Võ Cảnh cho biết: “Đây là dịp đặc biệt để Cảnh có thể học hỏi kinh nghiệm, gặp gỡ nhiều hơn những đàn anh, đàn chị trong nghề. Hi vọng Cảnh sẽ có những trải nghiệm mới lạ và hữu ích khi tham dự LHP năm nay. Thêm vào đó, từ bây giờ tới cuối năm, Cảnh cũng sẽ trở lại với những dự án phim mới, mong sẽ nhận được sự cổ vũ và ủng hộ từ phía khán giả”.







Võ Cảnh sinh năm 1991 ở Bình Định, cao 1,86 m. Anh từng đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Siêu mẫu triển vọng tại Asia New Star Model 2014, Gương mặt đẹp tại Asian New Star Model 2014, Ngôi sao Người mẫu châu Á do Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc bình chọn năm 2015… cũng như góp mặt trong nhiều bộ phim với vai diễn ấn tượng. Dưới sự tư vấn của Hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương, Võ Cảnh đang có bước "lột xác" về phong cách thời trang. Các trang phục anh diện luôn toát lên vẻ lĩnh lãm, sang trọng.