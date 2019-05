Trend mới của giới trẻ 'Cục xì lầu ông bê lắp' là gì?

Nếu dùng Facebook, Instagram thì những ngày gần đây hẳn bạn bị "tra tấn" bởi cụm từ "Cục xì lầu ông bê lắp".

Nhiều bạn trẻ Việt Nam vào trực tiếp livestream của Jisoo (Black Pink yêu cầu nghệ sĩ hát

Cụm từ này xuất hiện ngập tràn, từ những comment qua lại với bạn bè hay cả livestream của những nghệ sĩ. Nhiều bạn trẻ Việt Nam còn vào trực tiếp livestream yêu cầu Ji Soo (Black Pink) hay Gary hát cụm từ này, bất kể họ có hiểu hay không.

Nhiều Fanpage trên facebook dăng cụm từ vô nghĩa này



"Cục xì lầu ông bê lắp" là cụm từ được "Việt hóa" từ câu hát "Don't you know, pump it up" theo đúng chuẩn "phiên âm" nói của giới trẻ. Đây là bài Pump It Up do ca sĩ Danzel thể hiện, phát hành từ năm 2004.



Ca sĩ Hương Giang cũng "Cục xì lầu ông bê lắp"

Giai điệu quen thuộc của ca khúc này từng được sử dụng trên chương trình truyền hình nổi tiếng dành cho sinh viên Hành khách cuối cùng. MC Danh Tùng ngày ấy thường hát "Nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng lên xe buýt".