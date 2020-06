Big Hit xin lỗi vì có lời giảng của James Jones trong bài hát

Big Hit chính thức lên tiếng: "Phía công ty Big Hit gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ về mixtape của Suga (BTS). Trong các bài hát thuộc mixtape D2, có ca khúc What do you think? gồm một sample phát biểu từ Jim Jones, được lựa chọn bởi nhà sản xuất.

Sau khi chọn sample phát biểu cho bài hát, chúng tôi đã kiểm tra lại theo đúng quy trình, tuy nhiên chúng tôi đã để xảy ra sai sót khi không nhận ra rằng đây là một sample không phù hợp. Tuy đã trải qua quá trình kiểm tra những vấn đề liên quan nhưng chúng tôi cũng có những thiếu sót về sự hiểu biết các vấn đề văn hoá, xã hội và lịch sử về sample.

Chúng tôi xin lỗi những người đã bị tổn thương hoặc cảm thấy không thoải mái vì điều này".

Big Hit chính thức gửi lời xin lỗi. Ảnh: KOREABOO



Big Hit cho biết thêm: "Sau khi kiểm tra lại, chúng tôi đã ngay lập tức xoá phần sample và thay thế bằng một phiên bản mới.

Riêng Suga, bản thân anh cảm thấy xấu hổ và cảm thấy phải chịu trách nhiệm với một vấn đề mà anh không nhận ra.

Chúng tôi sẽ lấy tình huống này làm bài học và rút kinh nghiệm trong tương lai".

Suga (BTS) cho biết anh sẽ chịu trách nhiệm về sai lầm của mình. Ảnh: KOREABOO



Mixtape là một thuật ngữ trong ngành công nghiệp âm nhạc. Lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1980, từ này dùng để chỉ một cuốn băng cát sét, CD tự thu âm nghiệp dư.

Riêng trong dòng nhạc hip hop và R&B, mixtape được coi là một album không chính thức mà nghệ sĩ tự thu âm và phát hành. Các nhà sản xuất cho bài hát gồm Suga, El Capitxn và Ghstloop.

Hôm qua truyền thông xã hội dậy sóng sau khi được công khai biết rằng bài hát của Suga (BTS) bao gồm một mẫu từ bài giảng của Jim Jones.

James Warren Jones là một nhà truyền giáo người Mỹ. Ông là người chữa lành đức tin đã trở thành người lãnh đạo giáo phái. Ông cũng chính là người đã âm mưu chỉ đạo một vụ giết người tự sát hàng loạt của những người theo anh trong rừng tại Jonestown, Guyana.