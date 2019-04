Hobbs & Shaw ngoại truyện của Fast & Furious công phá hè 2019

Sau phần phim thứ tám The Fate of the Furious công phá tại địa hạt phòng vé mùa hè năm 2017, năm nay Universal tiếp tục đưa một trong những thương hiệu đắt giá nhất của hãng trở lại màn ảnh rộng. Phần ngoại truyện của Fast & Furious mang tên Hobbs & Shaw hứa hẹn tiếp nối cột mốc thành tích đáng mơ ước của loạt phim nhờ sự hợp tác tréo ngoe của hai người đã từng là kẻ thù không đội trời chung: Thanh tra cơ bắp Luke Hobbs (Dwayne Johnson) và sát thủ khét tiếng Deckard Shaw (Jason Statham).

Khác với những lần đối đầu chỉ chực chờ cho đối phương ăn thua đủ, trong lần trở lại này, hai người phải bắt tay để ngăn chặn âm mưu phá hủy thế giới của tên khủng bố với bộ óc thiên tài và sở hữu sức mạnh siêu chiến binh Brixton (Idris Elba).

Với đẳng cấp của Luke Hobbs và Deckard Shaw, đám lính tinh nhuệ đến mấy cũng chỉ là chuyện vặt.



Mở đầu trailer mới nhất này, khán giả đã ngay lập tức được theo chân bộ đôi Hobbs – Shaw thực hiện đột nhập vào căn cứ bí mật. Nhiệm vụ xem chừng không hề đơn giản khi nơi đây được bảo vệ kiên cố bởi đội quân canh gác với khả năng chiến đấu tinh nhuệ.

Bắt tay chiến đấu chung để hạ gục mục tiêu nhưng cũng không quên “cạnh khóe” nhau.



Nhưng với những đòn tấn công nhanh chóng, hiểm hóc và dứt khoát của một cựu đặc vụ an ninh dày dặn kinh nghiệm như Luke Hobbs và cựu điệp viên MI6 đảo ngũ tinh ranh như Deckard Shaw, tất cả đám lính đều bị hạ gục trong chớp mắt. Bên cạnh các pha hành động mãn nhãn, người xem cũng không khỏi bật cười trước những tình huống tung hứng đầy hài hước giữa cặp đôi “kỳ phùng địch thủ”.

Hattie tìm đến anh trai và…kẻ thù của anh để nhờ giúp đỡ.



Hồi tiếp theo đã hé lộ chi tiết hơn về thử thách cũng như đối thủ “không phải dạng vừa” mà cả hai sẽ phải đối mặt. Brixton – tên phản diện được cấy ghép kĩ thuật máy, mang trong mình sức mạnh vô song cùng với bộ óc siêu phàm đang quyết tâm thực hiện mục tiêu thống trị thế giới đã chạm trán đặc vụ MI6 Hattie Shaw (Vanessa Kirby thủ vai), cũng là em gái của Deckard. Trong cuộc đối đầu đó, cô đã lấy đi một siêu virus nguy hiểm có khả năng “xóa sổ” một nửa dân số toàn cầu từ tay Brixton.

Trùm tội phạm với sức mạnh siêu phàm và bộ óc thiên tài Brixton.



Nhân vật nữ bí ẩn và quyến rũ Madam M sẽ có vai trò gì trong nhiệm vụ của Hobbs – Shaw?



Một điều dễ nhận ra trong đoạn trailer mới nhất này, đội ngũ sản xuất của Hobbs & Shaw đã tập trung vào việc khai thác khía cạnh tình cảm gia đình. Một nhân vật gian xảo, “đầu đội trời chân đạp đất” như Deckard Shaw nay bất chấp tất cả, sẵn sàng dẹp bỏ cái tôi khổng lồ của bản thân để bảo vệ em gái Hattie. Một Luke Hobbs tinh nhuệ bất bại nay đã có cơ hội quay trở về quê nhà và nhờ sự trợ giúp của mẹ cùng những người anh em ruột thịt nơi ngoại ô. Điều đặc biệt ở đây, gia đình gốc da màu của Hobbs nơi vùng quê còn sở hữu một… xưởng phục chế ô tô khổng lồ và kho vũ khí cực chất không kém bất cứ dân chơi nào.

Dù bằng mặt mà không bằng lòng, hai người vẫn phải tạo thành một đội để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.



Điểm sáng về sự tốc độ và tính nghẹt thở đậm chất thương hiệu Fast & Furious vẫn là chưa đủ, với Hobbs & Shaw, mọi thứ sẽ càng trở nên “điên rồ, nhanh và nguy hiểm” gấp bội.

Gia đình “chất lừ” của thanh tra Luke Hobbs



Xưởng xe hơi và vũ khí “không phải dạng vừa” của gia đình Hobbs



Bom tấn của dịp cuối mùa hè 2019 Hobbs & Shaw sẽ được cầm trịch bởi David Leitch (Atomic Blonde, Deadpool 2) với phần kịch bản được chắp bút bởi Chris Morgan và Gary Scott Thompson - hai tên tuổi đã xây dựng nên loạt phim đua xe đắt giá nhất. Ngoài sự tham gia của các siêu sao đình đám nhất Hollywood như Dwayne Johnson, Jason Statham và Idris Elba, bộ phim còn có sự tham gia của bóng hồng mới cực quyến rũ và tài năng là Vanessa Kirby.

Trailer Hobbs & Shaw:

Hobbs & Shaw dự kiến khởi chiếu từ ngày 2-8 trên cả nước.