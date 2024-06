Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ ‘phù phép’ 778 hồ sơ để trục lợi gần 1 tỉ đồng 19/06/2024 11:32

Ngày 19-6, nguồn tin PLO cho biết, VKSND TP Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ nhận hối lộ, làm giả tài liệu, giấy tờ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Châu Ngọc Ý (cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D). Ảnh: HẢI DƯƠNG

10 bị can bị truy tố hai tội danh

Theo đó, hai bị can Châu Ngọc Ý (cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D) và Nguyễn Sĩ Hùng cùng bị truy tố về các tội nhận hối lộ và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai đăng kiểm viên Phạm Minh Nhựt, Huỳnh Hoàng Tâm bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Sáu bị can Nguyễn Ngọc Thuấn (Kiểm định viên), Hoàng Ngọc Hải, Lê Thị Hà Uyên, Lâm Trương Thái Châu, Trương Anh Dũng, Nguyễn Hoàng Điệp bị truy tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Công ty CP kỹ thuật Cát Tường An Khánh có chi nhánh được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, trong đó có Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D.

Châu Ngọc Ý là đăng kiểm viên bậc cao, được bổ nhiệm giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D vào tháng 9-2019.

Theo quy định pháp luật, đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; lãnh đạo đơn vị đăng kiểm là người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định của đơn vị và ký giấy chứng nhận kiểm định.

Tuy nhiên, ông Ý đã không thực hiện đúng quy định, nhận tiền của các chủ hoặc đại diện chủ phương tiện để bỏ qua một số vi phạm nhằm hưởng lợi. Ngoài ra, Ý còn câu kết với các đồng phạm làm giả nhiều tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng các tài liệu giả này hợp thức hóa hồ sơ để ký cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Giám đốc trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ gần 1 tỉ

Cáo trạng quy kết, từ năm 2017 đến năm 2023, bị can Ý đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ đối với 778 hồ sơ nghiệm thu phương tiện để hưởng lợi số tiền gần 918 triệu.

Bị can này còn nhờ Hùng, Uyên làm giả 12 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu để hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu xe cải tạo gắn cần cẩu; làm khống và sử dụng 1.734 tài liệu do bị can Hùng, Dũng, Châu ký; làm khống và ký giả tên vợ (NTHT – giám đốc Công ty CPSX TMDV Thành Châu Gia) với 1.038 tài liệu nhằm hợp thức hóa các hồ sơ Ý nhận hối lộ.

Hùng là đầu mối cơ sở thi công cải tạo, thiết kế bản vẽ, biết rõ Ý, Nhựt nhận hồ sơ làm dịch vụ để hưởng lợi nhưng Hùng đã làm giả 4 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu; làm khống và ký giả tên vợ (LTHD – Giám đốc DNTN sửa chữa ô tô Phú Hưng) với 2.030 tài liệu, nhiều lần giúp sức cho Ý, Nhựt nhận hối lộ hơn 248 triệu, Hùng hưởng lợi hơn 168 triệu.

Nhựt là đăng kiểm viên nghiệm thu cải tạo, biết rõ bị can Ý nhận tiền của các chủ phương tiện, nhiều phương tiện không đủ điều kiện nghiệm thu cải tạo lại bỏ qua quy định pháp luật, nhiều lần giúp sức cho Ý nhận hối lộ hơn 147 triệu. Ngoài ra, Nhựt còn trực tiếp nhận hồ sơ dịch vụ tiền để nhận hối lộ hơn 40 triệu. Tổng số tiền Nhựt phải chịu trách nhiệm về hành vi nhận hối lộ là hơn 188 triệu.

Tâm là đăng kiểm viên nghiệm thu cải tạo, biết rõ Ý nhận tiền của các chủ phương tiện làm dịch vụ lại bỏ qua quy định pháp luật, nhiều lần giúp sức bị can Ý nhận hối lộ hơn 144 triệu.

Thuấn làm giả 14 giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật với cần cẩu, hưởng lợi 4,2 triệu. Điệp làm giả 4 giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật với cần cẩu, hưởng lợi 2 triệu. Hải làm giả 9 giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật với cần cẩu, không hưởng lợi. Hà làm giả 9 giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật với cần cẩu, hưởng lợi 7,2 triệu của Công ty CP kiểm định an toàn Đông Dương.

Châu có hành vi sử dụng pháp nhân Hợp tác xã vận tải Tứ Hải ký khống 426 tài liệu giả. Dũng có hành vi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH dịch vụ ô tô Ninh Kiều ký khống 61 tài liệu giả.