Giám đốc và nhân viên làm giả báo cáo đánh giá tác động môi trường 31/12/2024 21:18

Chiều tối 31-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Đình Sơn, Võ Yên Phi để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nơi làm việc của Nghĩa và Sơn.

Lúc thực hiện hành vi phạm tội Nghĩa (47 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đang là Giám đốc Công ty CP Tài nguyên Môi trường Thành Vinh; Sơn (27 tuổi, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh) làm Kỹ thuật viên và Phi (31 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) là nhân viên Công ty CP Tài nguyên Môi trường Thành Vinh (Nghệ An).

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến 2024, dù Công ty CP Tài nguyên Môi trường Thành Vinh không đảm bảo năng lực về nhân sự trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, thời gian nêu trên, Nghĩa với danh nghĩa Giám đốc đã cùng Sơn và Phi lập giả báo cáo đánh giá tác động môi trường cho một số dự án đầu tư xây dựng.

Cơ quan điều tra khám xét, thu giữ các tài liệu liên quan vụ án.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Nghĩa, Phi, Sơn đã lập các báo cáo khống trong đánh giá tác động môi trường để đưa vào các dự án, làm thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.