9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhóm giải pháp căn bản Chín nhóm nhiệm vụ chủ yếu: 1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT trong cả nước; 2. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ GV và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; 3. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, công tác giáo dục thể chất cho HS, sinh viên; 4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT; 6. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục; 7. Hội nhập quốc tế trong GD&ĐT; 8. Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động GD&ĐT; 9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm nhóm giải pháp cơ bản: 1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về GD&ĐT; 2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý; 3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục; 4. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; 5. Tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Học sinh Đà Nẵng lần thứ 2 khai giảng trực tuyến Sáng 5-9, hơn 280.000 học sinh tại TP Đà Nẵng đã bước vào năm học mới sau lễ khai giảng trực tuyến. Đây là năm thứ hai TP Đà Nẵng phải tổ chức khai giảng bằng hình thức này do ảnh hưởng của dịch bệnh. Với cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), lễ khai giảng năm nay hết sức đặc biệt. TP đang thực hiện giãn cách xã hội, người dân hạn chế đi lại nên tất cả giáo viên không được đến trường. Mọi người cùng nhau mặc áo dài và tham dự lễ khai giảng online tại nhà. Riêng cô Trâm, do nhà ở gần trường và đã tiêm vaccine nên được lực lượng công an phường chở đến trường. Buổi lễ chỉ có cô, bác bảo vệ và chị cấp dưỡng. Đoạn clip cô Trâm gửi lời chào tới phụ huynh và các em nhỏ rồi đánh trống khai trường với đôi mắt đỏ hoe khiến nhiều người xúc động. Là người gắn bó với các học sinh, cô Trần Thị Kim Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, nói: “Nhìn các con quần áo chỉnh tề ngồi trước màn hình dự lễ khai giảng, mình cảm nhận được sự háo hức, mong ngóng được đến trường của các con nhiều biết bao nhiêu. Chúc các con sẽ luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười trong thời gian học tập tại nhà. Đây cũng là nền tảng vững chắc để khi quay trở lại trường học thì các con có thể bắt nhịp được ngay”. TÂM AN