Ngày 7-3, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM vẫn đang cũng cố hồ, xử lý vụ việc nam thanh niên gọi xe ôm đến bãi đất trống lúc rạng sáng rồi uy hiếp, tấn công để cướp tài sản.

Công an đang thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, một thanh niên gọi tài xế xe ôm công nghệ. Sau đó, thanh niên này yêu cầu tài xế đi đến cuối bãi đất trống ở đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè.

Khi đến khu vực không có người, xa nhà dân, thanh niên nhanh chóng dùng dao uy hiếp tài xế để cướp tài sản là xe máy.

Tuy nhiên, tài xế đã giằng co để tẩu thoát thì bị kẻ cướp đâm vào vùng cổ, vai. Rất may, tài xế đã kịp chạy đến một nhà dân gần đó để cầu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện, trình báo công an.

Công an lập tức vào cuộc truy xét và bắt giữ được nghi phạm ít giờ sau đó.

