Hà Nội dừng hoạt động gần 16.500 nhà trọ để khắc phục vi phạm 10/07/2024 07:55

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an TP Hà Nội vẫn tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các trường hợp vi phạm PCCC khắc phục các lỗi vi phạm.

Liên quan đến thông tin Công an TP Hà Nội yêu cầu gần 16.500 cơ sở nhà trọ và nhiều chung cư mini dừng hoạt động do vi phạm PCCC, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho hay: Yêu cầu này là để các cơ sở vi phạm khắc phục các lỗi vi phạm. Việc chăm lo chỗ ở cho người dân tại các cơ sở vi phạm này thuộc về chính quyền địa phương.

Nhiều chủ nhà trọ đã biết sợ sau các vụ cháy

Chiều 9-7, chúng tôi có mặt tại chung cư mini số 95, ngõ 141, phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ), một trong tám chung cư mini do chủ đầu tư là Nghiêm Quang Minh xây dựng. Ông Minh hiện đã bị khởi tố sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người chết hồi tháng 9-2023.

Bảo vệ tòa nhà cho hay ngay sau vụ cháy chung cư mini gây hậu quả nghiêm trọng, tòa nhà này thuộc đối tượng bị kiểm tra toàn diện về chấp hành pháp luật đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, an toàn điện, an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Sau đó, tòa nhà cũng bị tạm đình chỉ và yêu cầu bổ sung các biện pháp PCCC&CNCH.

“Các hộ dân sau đó đã họp với chính quyền địa phương, góp tiền làm thêm thang thoát hiểm bằng sắt ở khoảng lưu không lối đi phía trước tòa nhà. Bên trong tòa nhà cũng lắp đặt thêm hệ thống báo cháy tự động, đường nước cứu hỏa, mua thêm bình chữa cháy, quy định khu vực riêng để sạc xe đạp, xe máy điện…” - bảo vệ tòa nhà nói.

Vị này cũng cho biết 45 hộ dân trong tòa nhà cũng được chính quyền địa phương, lực lượng PCCC&CNCH tổ chức mấy đợt tập huấn về các biện pháp phòng vệ khi sự cố xảy ra.

Chung cư mini số 95, ngõ 141, phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ đã trang bị thang thoát hiểm, đường nước cứu hỏa để đảm bảo PCCC. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ghi nhận tại một số nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ ở phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), nơi xảy ra vụ cháy làm 14 người chết, cho thấy nhiều cơ sở đã được trang bị các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Bà T, chủ nhà trọ bảy tầng (ngõ 95 Trung Kính), cho biết nhà bà có nhiều phòng ở không hết nên cho thuê trọ. Tất cả phòng đều khép kín và trang bị đầy đủ thiết bị đảm bảo an toàn PCCC như cửa chống cháy, thang thoát hiểm ngoài trời, bình chữa cháy hay đèn báo, tiêu lệnh chữa cháy… “Chúng tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về công tác đảm bảo an toàn PCCC, nhất là sau vụ cháy làm 14 người chết” - bà T nói.

Báo cáo của UBND phường Trung Hòa cho hay sau vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính, phường này đã rà soát và thống kê 638 cơ sở cho thuê trọ. Đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh nhà trọ này khắc phục, bổ sung các biện pháp PCCC mới được hoạt động.

Tương tự, tại phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) là nơi cũng có số lượng cơ sở cho thuê trọ nhiều nhất quận Cầu Giấy với 934 cơ sở, công tác đảm bảo an toàn PCCC cũng được phường thực hiện nghiêm túc, thường xuyên.

Theo thống kê của phường Mai Dịch, trên địa bàn có hơn 30 cơ sở không đảm bảo PCCC và bị yêu cầu dừng hoạt động. Chưa kể nhiều cơ sở ở khu vực cuối phố Mai Dịch trong thời gian tới sẽ tiếp tục bị yêu cầu dừng hoạt động do xây dựng trên đất nông nghiệp và không đảm bảo an toàn PCCC.

Tại cơ sở số 10 ngõ 94, đường Hồ Tùng Mậu, thiết kế cho thuê theo dạng chung cư mini hiện đã bị UBND phường Mai Dịch gắn biển báo cảnh báo: “Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, nhà ở kết hợp cho thuê trọ chưa đảm bảo các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, căn nhà vẫn đang được người dân, người thuê trọ sử dụng, sinh hoạt bình thường. Trao đổi với PV ngày 9-7, lãnh đạo UBND phường Mai Dịch cho hay sắp tới sẽ tiến hành dừng hoạt động một số cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp không đảm bảo an toàn PCCC.

Trách nhiệm lo chỗ ở cho người dân là của chính quyền

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 9-7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an TP Hà Nội vẫn tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các trường hợp vi phạm PCCC khắc phục các lỗi vi phạm, để đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

Đối với việc yêu cầu dừng hoạt động gần 16.500 cơ sở nhà trọ và nhiều chung cư mini, ông Trung cho rằng yêu cầu này là để các cơ sở vi phạm khắc phục các lỗi vi phạm. “Cơ quan công an có trách nhiệm kiểm tra, đưa ra biện pháp xử lý. Còn việc đảm bảo chỗ ở cho các hộ dân, người thuê trọ đang sinh sống trong các công trình vi phạm quy định về PCCC này thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương” - ông Trung nói.

PV có đề nghị giám đốc Công an TP Hà Nội cung cấp danh sách các cơ sở bị yêu cầu tạm dừng hoạt động, đang bị đình chỉ hoạt động để báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, để xã hội cùng vào cuộc với cơ quan chức năng giám sát việc khắc phục các vi phạm về PCCC. Từ đó nhằm hạn chế các vụ hỏa hoạn gây hậu quả đáng tiếc xảy ra, tuy nhiên, đề nghị này đã không được ông Trung đồng ý.

Hiện trường vụ cháy khiến 14 người chết ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cuối tháng 5-2024. Ảnh: PHI HÙNG

Cùng ngày, nguồn tin từ UBND TP Hà Nội cũng cho biết hiện cơ quan này cũng chưa nhận được danh sách chi tiết các công trình bị đình chỉ hoặc yêu cầu dừng hoạt động như công bố của phía Công an TP Hà Nội.

Trước đó, vào chiều 8-7, thông tin tại cuộc họp báo của Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết Công an TP Hà Nội đã phát hiện, yêu cầu xử lý nhiều trường hợp vi phạm về PCCC trên địa bàn TP trong thời gian qua. Trong đó, đã áp dụng các biện pháp mạnh là yêu cầu đình chỉ các cơ sở vi phạm về PCCC.

Theo Công an TP Hà Nội, tính đến hết ngày 4-7, Công an TP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra với 36.972/36.972 cơ sở nhà trọ trên địa bàn. Đồng thời, xử phạt 3.134 trường hợp, phạt tiền gần 13 tỉ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động. Đặc biệt, cơ quan này yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Công an TP Hà Nội cũng đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở chung cư mini. Theo đó, đã tạm đình chỉ 14 trường hợp, bốn trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Cùng với đó, cơ quan này cũng đã tổ chức kiểm tra đối với 317 cơ sở chung cư trên địa bàn. Sau đó, xử phạt bốn trường hợp, phạt tiền 93,6 triệu đồng, tạm đình chỉ hai trường hợp, hai trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội còn tổ chức kiểm tra 935 cơ sở trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn. Qua đó, xử phạt 59 trường hợp vi phạm pháp luật về PCCC, phạt tiền hơn 200 triệu đồng, tạm đình chỉ 23 trường hợp, hai trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động.

Cơ quan công an cũng yêu cầu 32 cơ sở dừng hoạt động. Ngoài ra, cơ quan này cũng kiểm tra đối với 443 cơ sở phòng khám tư nhân trên địa bàn, xử phạt 34 trường hợp/51 hành vi, phạt tiền hơn 203 triệu đồng...