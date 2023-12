Hà Nội: Ngân hàng, tiệm vàng gắn chuông báo động kết nối với công an

(PLO)- Hệ thống chuông báo động phòng chống cướp ngân hàng, tiệm vàng đang được công an quận Hà Đông, Hà Nội vận động lắp đặt tại nhiều cơ sở trên địa bàn.

Bắt đầu từ cấp phường tại quận Hà Đông, Công an Hà Nội đang triển khai hàng loạt chuông báo động phòng chống cướp ngân hàng, tiệm vàng.

Chuông báo động phòng chống cướp được đặt ở trụ sở công an kèm với màn hình camera an ninh.

Theo thống kê, riêng quận Hà Đông đã có 115 điểm giao dịch ngân hàng, 10 quỹ tín dụng, 52 cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý... Để phòng chống các vụ cướp có thể xảy ra, Công an quận đang vận động chủ cơ sở lắp hệ thống chuông báo động.

Tín hiệu cảnh báo được kết nối trực tiếp về trụ sở công an phường để lực lượng chức năng nắm bắt, xử lý kịp thời ngay vụ việc xảy ra.

Tại phường Kiến Hưng, hệ thống chuông cảnh báo bắt đầu được lắp đặt từ đầu tháng 12 này. Thử nghiệm cho thấy, khi xảy ra sự cố, nhân viên cơ sở chỉ cần bấm nút là lực lượng an ninh sẽ nhận được tin báo.

Cận cảnh chuông cảnh báo phòng chống cướp phát tín hiệu tại trụ sở công an phường.

Việc lắp đặt chuông cảnh báo phòng chống cướp này không quá phức tạp. Theo trung tá Đỗ Văn Tư, Trưởng Công an phường Kiến Hưng, chủ cơ sở có thể lắp đặt nút cảnh báo tại bất kỳ vị trí nào trong cơ sở kinh doanh của mình. Còn tại trụ sở công an, cán bộ, chiến sĩ trực ban chỉ cần nhìn vào các ký hiệu trên bộ điều khiển là sẽ biết sự việc xảy ra tại đâu, để có thể tổ chức phản ứng kịp thời.

Việc triển khai ở phường Kiến Hưng là kế thừa kinh nghiệm tốt của phường Quang Trung, vốn đã thử nghiệm lắp đặt chuông cảnh báo phòng chống cướp từ 2 năm trước. Hệ thống chuông cảnh báo không chỉ kết nối các tiệm vàng mà còn cả ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm.

Điểm đặc biệt của hệ thống chuông báo phòng chống cướp này là khi bấm nút, chuông báo động không kêu ở cơ sở mà phát ra ở điện thoại đặt tại trụ sở công an phường. Âm báo này được cài đặt tự động, mã hoá từ trước để lực lượng công an biết chính xác địa điểm xảy ra sự việc. Qua đó, cán bộ trực sẽ chủ động thu nhận thông tin, nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường.

Công an vận động tiệm vàng lắp chuông cảnh báo cướp.

Trung tá Phạm Mạnh Cường - Trưởng Công an phường Quang Trung chia sẻ 2 năm qua, điện thoại đặc biệt này luôn được cán bộ, chiến sĩ cắt trực 24/24 giờ.

Từ kết quả thử nghiệm ban đầu này, đến nay, Công an quận Hà Đông đã có trên 50% cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, hơn 70% phòng giao dịch ngân hàng lắp đặt hệ thống chuông báo động phòng chống tội phạm. Lực lượng công an đang tiếp tục vận động các cơ sở cùng với việc lắp đặt hệ thống chuông cảnh báo chống cướp thì cũng chú trọng duy trì, bảo dưỡng hệ thống camera an ninh.

Phòng hơn chống, nên các cơ sở kinh doanh tiền, vàng, ngoại tệ này cũng cần gia cố cửa ra vào, tủ kính để phòng ngừa, hạn chế tối đa cơ hội cho tội phạm trộm, cướp, cướp giật tài sản ra tay.

XUÂN NGUYỄN