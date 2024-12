Hà Nội triển khai mô hình lực lượng 141 theo tình hình mới 10/12/2024 18:40

Chiều 10-12, Công an Hà Nội tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng với đó triển khai mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới trên địa bàn thủ đô.

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Theo đó, từ ngày 15-12 đến 14-2 công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đợt cao điểm này, Công an Hà Nội đặt mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tạo tiền đề chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và TP diễn ra trong năm 2025.

Công an Hà Nội sẽ kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận, đặc biệt là điều tra khám phá nhanh các vụ án, phấn đấu không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian Tết Nguyên đán; kiềm chế phát sinh đối tượng truy nã.

Mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới

Cũng trong chiều nay, Công an Hà Nội cũng triển khai mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới. Theo Công an Hà Nội, mô hình này được thành lập nhằm tạo sức răn đe, trấn áp tội phạm đường phố, nhất là tình trạng thanh thiếu niên phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng vào ban đêm.

Kế hoạch đổi mới sẽ triển khai 54 tổ công tác đảm bảo khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm, đảm bảo trấn áp nhanh các đối tượng vi phạm pháp luật.

Trước đó, các tổ công tác 141 gồm 3 lực lượng: Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự nhằm trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông chung trên địa bàn TP Hà Nội, đầu mối là Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội.

Mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới nhằm tạo sức răn đe, trấn áp tội phạm đường phố... Ảnh CTV

Theo tình hình mới, Cơ quan thường trực của các tổ 141 sẽ giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội là đầu mối. Mỗi tổ gồm 10 cán bộ, chiến sĩ. Phương thức tuần tra, kiểm soát là tuần tra lưu động, cắm chốt và tuần tra lưu động kết hợp cắm chốt.

Qua 13 năm hoạt động, Ban chỉ đạo 141 Công an Hà Nội đã triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đua xe trái phép trên tuyến giao thông, bắt giữ nhanh các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an toàn trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 14.129 vụ với 17.609 người có dấu hiệu phạm tội, bàn giao các phòng, đội nghiệp vụ và Công an phường, đồn, trạm, thị trấn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng 141 đã xử lý hình sự đối với hàng nghìn đối tượng, chủ yếu liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng, trộm cắp tài sản... Thu giữ 28 súng quân dụng và trên 400 viên đạn; 116 súng công cụ hỗ trợ, súng tự chế và trên 800 viên đạn; 1 quả lựu đạn, 1 áo giáp chống đạn, 77.900 USD; 1.322 dao, kiếm, đao, lê AK, rìu, nỏ; 262 bình xịt hơi cay; 686 dùi cui các loại; 5.114 xe mô tô nghi xe tang vật; hàng nghìn gói, viên, bánh ma túy… cùng hàng chục nghìn tang vật khác.

Ngoài ra, lực lượng 141 cũng đã huy động trên 200.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép bắt giữ trên 5.200 phương tiện, với hơn 5.700 đối tượng có các hành vi điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga...