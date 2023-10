Hải Dương: ‘Nổ’ làm ‘chuyên gia’ bất động sản, lừa đảo hàng tỉ đồng

Ngày 13-10, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Minh Anh (26 tuổi, trú tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, Hải Dương) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

'Chuyên gia' bất động sản Lương Minh Anh. Ảnh: CAHD

Theo cơ quan điều tra, Lương Minh Anh không có nghề nghiệp ổn định. Đầu năm 2021, Minh Anh bắt đầu tham gia mua bán bất động sản để hưởng chênh lệch.

Trong quá trình giao dịch làm ăn, Minh Anh thường xuyên ‘nổ’ quen biết nhiều người có thể giúp mua đất tại các dự án trên địa bàn huyện Nam Sách và TP Hải Dương với giá ưu đãi. Chỉ cần tiền đặt cọc, sang tay ngay là đã có lãi cao. Để củng cố lòng tin của khách hàng, Minh Anh cũng cất công thu thập nhiều thông tin liên quan đến các dự án.

Tin tưởng vị ‘chuyên gia’ này, từ tháng 5-2021 đến tháng 5-2022, anh PVH (TP Hải Dương) và chị NTT (Nam Sách) đã chuyển cho đối tượng hàng tỉ đồng để đặt cọc.

Đợi mãi vẫn không mua được những suất đất giá rẻ như đã hứa, anh H., chị T. mới tá hỏa đòi tiền cọc. Tuy nhiên, do đã sử dụng số tiền trên để trả nợ, chi tiêu cá nhân, không có khả năng hoàn trả, Minh Anh đã bỏ trốn.

NGỌC SƠN