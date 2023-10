Hải Phòng: 4 người được cứu khỏi đám cháy

Ngày 6-10, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại nhà dân gần sân bóng An Phong ở xã An Hưng, huyện An Dương.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 30 sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Quán Toan nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 Phòng CS PCCC &CNCH về vụ việc.

Ô tô bị cháy hoàn toàn trong vụ việc. Ảnh: CA

Đơn vị đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng hai xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường.

Tại hiện trường, ô tô đang đậu trong gara bốc cháy, khói và lửa bao trùm tại khu vực sân nhà dân với diện tích khoảng 8 m2.

Ngay lập tức, lực lượng PCCC đã phun nước và tìm kiếm người bị nạn phía trong nhà.

Sau khi ngắt điện khu vực cháy, phá các cửa để thoát khói, lực lượng PCCC phát hiện bốn người bị nạn đang hoảng loạn tại khu vực sân thượng tầng hai nên tiếp cận, đưa bốn người (gồm hai người già, hai thanh thiếu niên) đến khu vực an toàn.

Sau 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



NGỌC SƠN