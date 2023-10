Hải Phòng bắt giữ tàu chở 1.000 tấn than lậu

Ngày 4-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng thông tin vừa phát hiện, bắt giữ một phương tiện chở than không có giấy tờ với khối lượng lên tới 1.000 tấn.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 1-10, tại khu vực vùng biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phát hiện, kiểm tra phương tiện Ngọc Linh 85, biển kiểm soát BN2385, trọng tải 1589 tấn, lắp máy 650cv đang vận chuyển than.

Phương tiện chở than bị lực lượng biên phòng Hải Phòng bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Khánh

Trên phương tiện lúc này có ba thuyền viên, do ông Phạm Văn Yên (48 tuổi, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, ông Phạm Văn Yên cho biết trên phương tiện có khoảng 1.000 tấn than và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số than trên.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng sau đó đã chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan lập biên bản tạm giữ phương tiện, tăng vật để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

NGỌC SƠN