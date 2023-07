Hải Phòng: Ô tô va chạm tàu hoả khiến 1 người tử vong

(PLO)- Một ô tô khi đi qua lối tự mở không chú ý quan sát nên va chạm với tàu khách đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, khiến một người tử vong, ba người khác bị thương.

Ngày 10-7, lãnh đạo huyện An Dương, Hải Phòng cho biết lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa tàu hoả và một ô tô trên địa bàn huyện khiến một người tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ cùng ngày, tại xã An Hưng, huyện An Dương, tàu khách LP3 của Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội di chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đến lối đi tự mở Km87+400 thì va chạm với ô tô mang biển số 34A-590… do anh Trần Như Đông (38 tuổi, ngụ xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương) điều khiển.

Trên ô tô chở theo bốn người đi theo hướng từ khu dân cư ra quốc lộ 5.

Vụ va chạm khiến ô tô bị hư hỏng nặng, lái xe xây xát nhẹ, bốn người ngồi trên xe bị thương được tổ tàu đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trên đường đi cấp cứu, một người tử vong.

Theo người dân địa phương, khu vực này là điểm đen về tai nạn giao thông khi đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Nguyên nhân là do các lối đi tự mở giao cắt với đường sắt, không có rào chắn, nhiều người đi qua không chú ý quan sát nên dễ xảy ra tai nạn.

Trước đó, ngày 15-6, cũng tại một lối tự mở trên địa bàn xã này xảy ra tai nạn giữa tàu hoả và một xe máy, khiến người điều khiển xe máy tử vong. Ngày 25-5, tại một lối tự mở khác tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, vụ tai nạn giữa tàu hoả và một xe tự chế ba bánh cũng khiến một người tử vong.

ANH VŨ