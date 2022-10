Hai thuyền máy tông nhau trên sông trong đêm, 1 người mất tích

(PLO)- Hai thuyền máy chở người lao vào nhau trên sông khiến tất cả 5 người ngã xuống nước, một người mất tích

Ngày 23-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang phối hợp với xã Phước An và người dân tìm kiếm một nạn nhân mất tích sau vụ va chạm giữa hai thuyền máy trên sông Đồng Kho.

Trước đó, vào tối ngày 22-10, trên sông Đồng Kho (đoạn thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch), thuyền máy do anh Võ Văn Hết (29 tuổi) cầm lái chở ba người gồm: chị Trần Thị Cẩm Vang (vợ của anh Hết), ông Lương Tấn Dũng (43 tuổi, ngụ TPHCM) và vợ ông Dũng, xảy ra va chạm với thuyền máy do anh Nguyễn Văn Hải (33 tuổi) cầm lái.

Cú tông mạnh khiến người trên hai thuyền máy ngã xuống sông. Thấy vậy, người dân địa phương nhanh chóng bơi ra đưa các nạn nhân lên bờ. Trong đó vợ ông Dũng bất tỉnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng ông Dũng mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa, cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Nhơn Trạch đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Bé gái mất tích hơn 24 giờ bỗng dưng xuất hiện tại vị trí cũ (PLO)- Bé gái 2 tuổi tại TP Thủ Đức mất tích hơn 24 giờ bỗng dưng xuất hiện tại vị trí cũ, được công an đón về và bàn giao cho gia đình chăm sóc.

VŨ HỘI