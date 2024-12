Hàng chục công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa 06/12/2024 19:40

Chiều 6-12, ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An và lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân hàng chục công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa.

Các y, BS của BV Đa khoa 115 Nghệ An đang cấp cứu, điều trị cho các công nhân, bệnh nhân.

Trưa cùng ngày, công nhân Công ty Premium Fashion (chuyên về may mặc) đóng ở Khu công nghiệp WHA (huyện Nghi Lộc) ăn trưa với thực đơn gồm: cơm, thịt kho củ cải, cá bạc má chiên, dưa xào thịt, rau cải xào...

Khoảng 13 giờ, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, tức ngực, sẩn ở da vùng mặt cổ, cánh tay, mệt…

Công ty đã đưa các công nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện có 42 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, 9 công nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, 12 công nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa 115.

Hiện một số công nhân đã bình phục dần và đã làm thủ tục xuất viện về nhà.