Hãng Ford thu hồi 85.000 xe vì nguy cơ cháy động cơ 18/08/2024 10:19

Hơn 85.000 chiếc Ford Explorer Police Interceptor Utility 2020 – 2022 có động cơ V6 hút khí tự nhiên 3,3 lít có thể hỏng hóc khá thảm khốc. Tài liệu thu hồi được công bố trên cổng thông tin của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ tiết lộ rằng những chiếc xe bị ảnh hưởng đã được sản xuất tại nhà máy Chicago của Ford trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022.

Hãng Ford thu hồi 85.000 xe Explorer Police Interceptor Utility vì lỗi động cơ có thể gây cháy. Ảnh: Ford.

Hãng Ford thu hồi xe này là do tất cả thanh truyền đục một lỗ xuyên qua khối động cơ. Dầu động cơ và hơi nhiên liệu thu được có thể tích tụ gần bề mặt nóng, do đó giải thích được nguy cơ hỏa hoạn tăng cao. Theo Ford, "vòng bi bị kẹt vì những lý do khó xác định sau sự cố hỏng hóc thảm khốc".

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gốc rễ của các vụ kẹt vòng bi nói trên, nhưng có đề cập đến một số lý do tiềm ẩn trong tài liệu mà hãng Ford thu hồi: hỏng vật liệu, mảnh vỡ vật thể trong vòng bi, mối quan tâm về hình dạng trục khuỷu, chất lượng dầu động cơ hoặc thiếu dầu động cơ.

Mặc dù, hãng Ford thu hồi nhưng vẫn không thể chỉ ra nguyên nhân gốc rễ cụ thể gây ra lỗi ổ trục. Cho đến nay, Ford đã có 13 báo cáo về các vụ cháy dưới nắp capo do vỡ khối động cơ trong xe Explorer Police Interceptor Utility có động cơ 3,3 lít được sản xuất trước tháng 6 năm 2022.

Các cơ quan thực thi pháp luật sẽ được thông báo về đợt thu hồi này trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. Hiện biện pháp khắc phục đang được phát triển.

Tuy nhiên, biện pháp khắc phục nói trên dự kiến ​​sẽ có vào quý 2 năm 2025. Ford dự kiến ​​biện pháp khắc phục sẽ ở dạng kiểm tra tiếng ồn của động cơ và cập nhật phần mềm cho mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực. Phần mềm đang được đề cập bao gồm chẩn đoán lỗi ổ trục thanh truyền. Trong trường hợp phát hiện ra lỗi, các đại lý sẽ phải thay thế khối dài (số bộ phận L1MZ-6006-D).

Khối dài có nghĩa là đắt hơn một chút so với khối ngắn và các nhà bán lẻ trực tuyến tính phí hơn 3.600 USD (khoảng 90 triệu đồng) cho động cơ 3.3L V6 PFDI (phun nhiên liệu trực tiếp cổng, nghĩa là hai bộ kim phun khác nhau giúp tối đa hóa ưu điểm và giảm thiểu nhược điểm của cả hai hệ thống phun) ở dạng khối dài.

Ford Explorer Interceptor Police Utility được thiết kế lại từ mẫu xe năm 2020 trên nền tảng dẫn động cầu sau, ban đầu được cung cấp với ba tùy chọn động cơ, bắt đầu với động cơ V6 PFDI 3.3L chỉ chạy bằng xăng.

Nó được kết hợp với phiên bản hybrid với công suất 318 mã lực so với 285 mã lực của thiết lập không phải hybrid, trong khi động cơ EcoBoost V6 3.0 lít được liệt kê với công suất 400 mã lực tương đương Explorer ST. Các hệ truyền động này được chuyển sang mẫu xe 2025 mới ra mắt gần đây.

Ford Explorer Police Utility là một trong những phương tiện dành cho cảnh sát nhanh nhất tại Mỹ, với động cơ EcoBoost V6 3.0 lít cho phép đạt tốc độ tối đa 150 dặm một giờ (241 km một giờ).