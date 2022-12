Hàng giả len lỏi khắp nơi, từ thành phố đến nơi hẻo lánh

(PLO)- Năm 2022, quy mô sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng lậu vẫn tiếp diễn, quy mô có tổ chức hơn, thủ đoạn tinh vi hơn.

“Trong sáu tháng trở lại đây, qua công tác kiểm tra kiểm soát địa bàn của lực lượng Quản lý thị trường thấy rằng hàng giả, hàng lậu, hàng gian lận thương mại xuất hiện ở rất nhiều nơi, từ các thành phố lớn cho đến các địa bàn hẻo lánh”.

Thông tin trên được ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết tại Toạ đàm “Cao điểm chống buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái, bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng” do Báo Công Thương tổ chức ngày 16-12.

Theo ông Linh, sau gần hai năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh trở lại. Hàng giả, hàng lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ… cũng vì vậy mà gia tăng hơn so với thời gian trước đây.

Năm 2022, ở phía bắc, tình trạng hàng lậu vận chuyển qua đường mòn, lối mở hầu như không có. Tuy nhiên, hàng lậu lại chuyển hướng đi theo các cửa khẩu tại miền Trung, miền Nam, đặc biệt là khu vực Tây Nam Bộ như Bình Phước, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh.

“Qua công tác kiểm tra tại một số địa phương như: Tuyên Quang, Bình Dương, Thanh Hoá, Hà Nội, TP.HCM… cho thấy năm 2022, quy mô sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng lậu vẫn tiếp diễn, quy mô có tổ chức hơn, thủ đoạn tinh vi hơn do việc đưa hàng lậu vào nội địa không dễ dàng như trước” – ông Linh nói.

Ông Linh cho hay cách đây ba tuần, tại TP.HCM, lực lượng chức năng đã bắt giữ số lượng lớn dầu gội đầu, kem dưỡng da giả nhãn hiệu nước ngoài. Qua đấu tranh phát hiện một lượng lớn hàng giả, hàng nhái sản xuất trong nước nhưng lại vận chuyển quay trở lại biên giới để nhập vào Việt Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT nhận định, cuối năm 2022, tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng lậu vẫn tiếp diễn đòi hỏi lực lượng chức năng ở tuyến biên giới cũng như trong nội địa phải tiếp tục triển khai ngăn chặn quyết liệt.

Ông Vũ Như Hà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an, cho biết qua công tác đấu tranh, phối hợp với các lực lượng quyết liệt tấn công, truy quét đã giải quyết được nhiều vụ việc tại địa bàn nóng như An Giang, Long An, Quảng Ninh, Lạng Sơn…

Đáng chú ý, trong năm 2022, lực lượng công an đã bắt giữ 3670 vụ buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, trong đó đã khởi tố 1250 vụ để răn đe phòng ngừa đối với các loại hình tội phạm. Thời gian qua, các loại hình tội phạm đã dùng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn. Đặc biệt còn có sự cấu kết với tội phạm hình sự như lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển mua bán ngoại tệ…đòi hỏi lực lượng phải phối hợp nhiều hơn nữa.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cho rằng thời gian tới các lực lượng cần tập trung xây dựng, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cụ thể, cần chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm cần tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh.

Trên cơ sở đó triển khai các phương án tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển đường hàng không, các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới để kịp thời ngăn chặn hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng nhập lậu vào nội địa.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, đại lý, cửa hàng tạp hóa, sàn giao dịch thương mại điện tử, mua, bán qua mạng, kịp thời phát hiện các hành vi lợi dụng để kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

