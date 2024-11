Hàng trăm người xuyên đêm tìm nam sinh mất tích khi tắm biển 16/11/2024 09:21

(PLO)- UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã huy động hàng trăm người để tìm nam học sinh lớp 10 bị mất tích khi tắm biển ở khu vực xã An Hòa Hải.

Sáng 16-11, lãnh đạo UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết trong đêm 15-11 và sáng nay, địa phương huy động nhiều lực lượng như quân đội, công an, người dân để tổ chức tìm kiếm nam sinh mất tích khi tắm biển ở thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15-11, lúc này 4 em học sinh lớp 10A5, Trường THPT Lê Thành Phương, xã An Mỹ ra tắm ở bãi biển thôn Nhơn Hội.

Hàng trăm người tìm kiếm nam sinh mất tích khi tắm biển. Ảnh: MT

Đến khoảng 17 giờ, em Lê Bình Quốc V (15 tuổi, ngụ xã An Hiệp) bị sóng cuốn ra xa, chới với. Ba em còn lại phát hiện sự việc đã hô hoán, lên bờ gọi người ứng cứu.

Nhiều người tắm biển và người dân gần đó tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy em V.

UBND huyện Tuy An sau đó huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng xuống khu vực nơi nam sinh mất tích để tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng 16-11, em V vẫn chưa được tìm thấy.