Từ khẩu súng trong căn nhà hoang, 4 người bị bắt 15/11/2024 20:52

(PLO)- Người dân trình báo phát hiện một khẩu súng và đạn tại căn nhà hoang, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt tạm giam bốn người về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 15-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Chí Hiếu (23 tuổi), Nguyễn Phú Dân (24 tuổi), Huỳnh Ngọc Em (40 tuổi) và Trương Trường An (29 tuổi) cùng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8-11, người dân phát hiện một khẩu súng kiểu dáng Rulo bằng kim loại màu đen, bên trong có sáu viên đạn tại căn nhà hoang ở ấp Đập Thủ, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm đã trình báo công an.

Các bị can trong vụ khẩu súng và đạn được phát hiện trong căn nhà hoang ở Vĩnh Long. Ảnh: CA

Kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an, xác định khẩu súng trên là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và thuộc vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định các bị can có liên quan đến súng, đạn nói trên nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, An khai đã mua khẩu súng và đạn trên mạng xã hội từ năm 2020. Đến tháng 10-2023 An giao súng cho Hiếu và Dân cất giấu theo yêu cầu của Huỳnh Ngọc Em. Sau đó khẩu súng cùng đạn đã bị phát hiện.

Được biết, Ngọc Em đã bị khởi tố trong một vụ án cố ý gây thương tích khác.