Hành động tốt bụng của chủ và nhân viên tiệm bánh mì ở Đồng Nai 03/03/2025 11:02

(PLO)- Chủ và nhân viên tiệm bánh mì ở TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai nhặt được túi tiền hơn 100 triệu đồng, đã trình báo công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Ngày 3-3, Công an phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã trả lại số tiền 109 triệu đồng cho người đánh rơi, sau khi 2 người phụ nữ nhặt được số tiền này trình báo công an.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1-3, bà Lê Thị Ngọc Thảo và bà Trần Thanh Thủy (là chủ và nhân viên tiệm bánh mì tại đường Nguyễn Du (khu phố 1, phường Xuân An, TP Long Khánh), nhặt được bịch ni lông màu đen phía trước cửa hàng.

Hai người phụ nữ trả lại toàn bộ số tiền cho cô gái đánh rơi. Ảnh: CA

Khi kiểm tra bên trong, bà Thảo và bà Thủy phát hiện có nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 109 triệu đồng.

Nghĩ rằng có người đánh rơi nên hai người này đã trình báo Công an phường Xuân An nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Qua xác minh, Công an phường Xuân An xác định người đánh rơi là chị DTT (ngụ TP.HCM) nên đã mời đến công an phường để nhận lại tài sản.