Hoa, kiểng vừa túi tiền từ 4 phương đổ về TP.HCM

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng hoa và cây kiểng từ các địa phương đang đổ về các chợ hoa xuân, điểm bán hoa tết trên địa bàn TP.HCM. Tuy vậy, năm nay lượng hoa không nhiều như mọi năm và giá hoa rất “bình dân”.

Hoa, kiểng vừa túi tiền chiếm ưu thế

Chú Út Cường, chủ vườn mai ở thủ phủ hoa Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre, cho biết ghe chở hoa vừa cập Bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) để kịp bán dịp tết này. Lượng mai năm nay chú Út Cường vận chuyển lên bán tết chủ yếu là mai bonsai, chậu mai nhỏ với mức giá phù hợp túi tiền của đa số người dân.

“Biết năm nay kinh tế khó khăn, thu nhập giảm sút, người dân thắt chặt chi tiêu nên nhà vườn đem lên TP.HCM chủ yếu là những chậu mai có giá vừa phải, rất ít chậu giá trên dưới cả trăm triệu đồng như năm trước. Ví dụ mai bonsai giá chỉ 150.000-500.000 đồng/chậu. Còn với những chậu mai trồng được khoảng 1-3 năm, giá 2-5 triệu đồng/chậu chiếm nhiều nhất” - chú Út chia sẻ.

Khảo sát tại nhiều điểm bán hoa, cây kiểng khác cũng cho thấy những chậu mai gốc lớn giá 40-50 triệu đồng hay cao hơn gần như không được nhà vườn miền Tây chuyển lên bán dịp tết năm nay.

Chị Ánh, chủ vườn hoa ở Sa Đéc (Đồng Tháp), thông tin tết năm nay gia đình chị chủ yếu đưa cúc mâm xôi, hoa mào gà, vạn thọ… lên TP.HCM bán chứ không đưa những chậu tắc kiểng lớn hay mai giá cao. Lý do theo chị Ánh là chi phí vận chuyển tăng cao so với năm ngoái, mặt khác tết năm nay khách chủ yếu mua hoa có giá vừa phải để tiết kiệm. Chẳng hạn cúc mâm xôi giá 400.000 đồng/cặp, mào gà 220.000 đồng/chậu.

“Năm nay, tôi chủ yếu huy động người nhà bán, chứ thuê người bán là không có lời. Tôi bán ở chợ hoa Gò Vấp, còn chồng bán ở Công viên Gia Định, chỉ mong bán xong sớm về quê ăn tết” - chị Ánh nói.

Tắc kiểng trồng trong chậu gốm đang là mặt hàng bán khá chạy. Loại kiểng này chủ yếu được nhà vườn vận chuyển từ miền Bắc vào. Giá tắc kiểng chậu gốm loại nhỏ là 500.000 đồng/chậu, loại vừa 800.000 đồng/chậu, loại lớn 1,5 triệu đồng/chậu.

Ông Trung Kiên, một khách hàng ở quận Gò Vấp, nhận xét năm nay tắc kiểng đẹp, trái to, nhiều trái, gốc khỏe khoắn, nhiều lộc… “Tắc kiểng chậu gốm nhìn rất tết, giá cũng vừa phải nên tôi mua hai chậu, một chậu để phòng khách, một chậu tặng ông bà thông gia” - ông Kiên vừa ngắm nghía chậu tắc kiểng vừa bày tỏ.

Hoa đào miền Bắc thắng lớn

Nhiều người bán hoa nhận xét đào miền Bắc sau nhiều năm Nam tiến “thăng trầm”, khó nở đẹp đúng dịp tết thì năm nay lại nở đẹp đúng dịp tết nên được nhiều người mua.

Anh Minh Dũng, bán hoa đào tại cổng sân vận động Quân khu 7, quận Tân Bình, phấn khởi khoe thời tiết năm nay ở TP.HCM lạnh hơn và kéo dài đến gần tết nên hợp với cây đào vận chuyển từ miền Bắc vào. Đào đỡ “sốc nhiệt”, thích nghi dần… nên không rụng nụ, hoa nở đẹp và nhiều đúng dịp tết.

Hiện giá gốc đào nhỏ 1,5-2,5 triệu đồng/gốc. Gốc đào tạo dáng cổ thụ có giá cao nhất 12-15 triệu đồng/chậu. Còn giá cho thuê 5-7 ngày tết là 5-7 triệu đồng/chậu.

Đáng chú ý, nhiều năm nay cúc đại đóa ở thủ phủ Khánh Hòa vốn chiếm ưu thế ở thị trường hoa tết TP.HCM nhờ hoa to, màu vàng sáng, lâu tàn, lá dày. Thế nhưng năm nay, số lượng cúc đại đóa từ Khánh Hòa chuyển vào TP.HCM ít hơn mọi năm. Theo những người kinh doanh hoa tết, thời tiết mưa nhiều khiến cúc đại đóa bị rớt lá chân, vàng lá, nở muộn nên lượng hoa đẹp không nhiều.

Trong khi đó, cúc đại đóa được trồng tại các nhà vườn ở Bà Rịa-Vũng Tàu lại được mùa, nhiều hoa, lá dày, xanh. Ông Duy, chủ vườn cúc đại đóa, cho biết vừa chuyển hoa lên từ đầu tuần, đã bán gần được 1/3. Thời điểm này cúc đại đóa chủ yếu được các công ty đặt mua nhiều nhất, gần sát tết thì các gia đình mới mua.

Giá mai vàng giảm, nhà vườn TP.HCM lo

Sáng 14-1, UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM khai mạc đường hoa mai vàng Bình Lợi dịp tết Nguyên đán 2023. Làng mai vàng Bình Lợi được xem là làng mai lớn nhất TP.HCM. Dịp này huyện Bình Chánh tổ chức trưng bày các sản phẩm mai, lan, các khu tiểu cảnh để phục vụ người dân và du khách.

Theo UBND huyện Bình Chánh, diện tích trồng mai vàng trên địa bàn đạt trên 577 ha, trong đó xã Bình Lợi là 520 ha, chiếm 90% diện tích trồng mai trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, đến thời điểm này số lượng mai bán ra và giá đều giảm so với cùng thời điểm năm trước. Ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc HTX Hoa mai vàng Bình Lợi, cho biết: “Năm nay do tình hình kinh tế khó khăn nên lượng khách mua mai giảm 40%-50%, giá giảm 10%-20% so với năm ngoái. Thời tiết năm nay lạnh hơn và có mưa nên cũng ảnh hưởng đến việc ra hoa, nhiều cây mai không nở đúng dịp tết”.

Trong khi đó, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức, TP.HCM), mai vàng đổ về bày bán khắp nơi. Nhiều vựa mai gây ấn tượng khi trưng bày các gốc mai khủng, trong đó có gốc hơn 70 năm tuổi, giá trị hàng tỉ đồng. Đây chủ yếu là những gốc mai tứ quý ghép với giống siêu hoa cho nụ to, hoa nở rộ, màu vàng rực bắt mắt.

Những ngày cuối năm, người trồng mai phải túc trực ngày đêm, thậm chí mất ăn mất ngủ vì phập phồng nỗi lo không bán được hàng và thời tiết ảnh hưởng đến mai.

Khai trương hàng loạt chợ hoa, điểm bán hoa tết

Hội hoa xuân Quý Mão 2023 ở TP.HCM được tổ chức tại Công viên Tao Đàn từ ngày 16 đến 27-1. Đây là nơi du khách có thể tham quan, thưởng lãm hoa, cây cảnh và những tác phẩm nghệ thuật độc đáo về cây cảnh, hoa kiểng. Hội hoa xuân tại TP.HCM sẽ không mua bán mà chỉ trưng bày và tổ chức thi với hơn 2.500 hiện vật. Giá vé vào hội hoa xuân dự kiến 30.000 đồng/người.

Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, cho biết hội hoa xuân năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều hiện vật phong phú và quý hiếm dự thi. Các tác phẩm năm nay được thiết kế mới lạ, độc đáo để phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Ngoài Công viên Tao Đàn, hàng loạt chợ hoa và điểm bán hoa tết tại TP.HCM cũng đã đồng loạt khai trương. Đơn cử chợ hoa tết tại Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám, Công viên 23-9. Một số chợ hoa tại TP Thủ Đức, chợ đầu mối Bình Điền, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” năm 2023 ở quận 8… cũng đã hoạt động khá nhộn nhịp. Nhiều người dân tranh thủ tham quan, mua hoa tết.

NGUYỄN CHÂU

Dưa hấu tạo hình thỏi vàng bán chạy

Ông Trần Văn Cưng (ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) cho biết mùa tết năm nay ông trồng 3.500 m2 dưa hấu Kim Hồng vỏ vàng, ruột đỏ để phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Sau thời gian vất vả chăm sóc, ông Cưng đã thu hoạch được 100 trái dưa hấu vuông và 100 trái dưa hấu thỏi vàng loại 1, số còn lại là loại 2.

Ông Trần Văn Cưng cùng số dưa hấu hình vuông bắt mắt. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Ngoài hình dáng đặc biệt, trên dưa hấu còn được tạo chữ tiếng Hoa “Phúc - Lộc” và tiếng Việt “Tài - Lộc”. Giá bán dưa hấu thỏi vàng loại 1 là 1,5 triệu đồng/cặp, dưa hấu vuông giá 1 triệu đồng/cặp. Còn số dưa hấu tạo hình loại 2 cũng có giá đến 600.000 đồng/cặp.

Bên cạnh sản phẩm trên, các mặt hàng như bưởi thư pháp, bưởi hồ lô có chữ tài lộc, đồng tiền… cũng hút khách.

HẢI DƯƠNG