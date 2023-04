Học sinh TP.HCM được "chấm điểm" nhà vệ sinh và bữa ăn bán trú

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức khảo sát sự hài lòng của học sinh (HS) đối với bữa ăn bán trú và nhà vệ sinh tại trường.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về báo cáo công tác phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) trong việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và vệ sinh trường học.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học báo cáo kết quả triển khai công tác bán trú và vệ sinh trường học từ tháng 11-2022 đến hết tháng 3-2023.

Bên cạnh đó, các trường thực hiện khảo sát, thống kê kết quả hài lòng của HS đối với bữa ăn bán trú và nhà vệ sinh tại trường. Mỗi trường chọn 200 HS thuộc các khối lớp để khảo sát.

Với bữa ăn bán trú, khảo sát các mức độ gồm rất hài lòng, hài lòng, bình thường, không bình thường, rất không bình thường. Tiếp đến HS có thể đưa ra lý do vì sao em không hài lòng với bữa ăn bán trú.

Ngoài ra, các trường điều tra thông tin về nhà vệ sinh trường học xoay quanh việc đo lường mức độ hài lòng của HS đối với các yêu cầu an toàn, sạch sẽ, có thiết bị cơ bản của nhà vệ sinh trường học. Nếu HS có mức độ hài lòng chưa cao, các em có thể đóng góp ý kiến về tình trạng mùi, các yêu cầu về cung cấp nước sạch, xà phòng rửa tay cho học sinh.

Từ nay đến ngày 5-5, các trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học báo cáo các nội dung nói trên về phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện. Sau đó, phòng GD&ĐT quận, huyện tổng hợp báo cáo và gửi về Sở GD&ĐT TPHCM trước ngày 10-5-2023.

Được biết, việc kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học. Thông qua hoạt động kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức và ý thức cán bộ quản lý trường học trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

NGUYỄN QUYÊN