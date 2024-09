Hội cựu Công an nhân dân thành thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 05/09/2024 14:23

Sáng 5-9, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 khóa IX đã diễn ra sau Hội nghị Đoàn Chủ tịch của cơ quan này hôm qua.

Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị hôm nay là việc bổ sung thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau khi Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc, các Phó Chủ tịch trình bày dự thảo một số văn kiện, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình đề nghị xem xét, công nhận Hội Cựu công an nhân dân, Hiệp hội công chứng Việt Nam làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình kết nạp hai thành viên mới vào Mặt trận. Ảnh: MTTQ

Theo đó, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam được thành lập theo quyết định 567 ngày 1-8-2023 của Bộ Nội vụ, cùng với đó là Điều lệ được phê duyệt. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Ngoài là tổ chức của các thế hệ cựu công an nhân dân Việt Nam, Hội này xác định mục tiêu là phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch hội là Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên thứ trưởng Bộ Công an.

Về Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, tổ chức này cũng có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước. Nguyên tắc của hội là tự nguyện, thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các công chứng viên theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, chất lượng hành nghề công chứng.

Tôn chỉ, mục đích của hiệp hội đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên.

Ngoài ra, Hội này đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu của xã hội và phục vụ yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch hiệp hội hiện nay là ông Nguyễn Chí Thiện, trưởng Phòng công chứng số 2, TP Hà Nội và bốn phó chủ tịch.

Với đa số biểu quyết, các thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương công nhận Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam làm tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương.