Hội nghị thượng đỉnh... về chuột 25/05/2024 13:00

(PLO)- TP New York (Mỹ) sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về chuột để tìm ra giải pháp giảm thiểu vấn nạn chuột phá hoại.

Thị trưởng TP New York (bang New York, Mỹ) - ông Eric Adams thông báo Hội nghị thượng đỉnh về chuột trong đô thị sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19-9, trong bối cảnh TP này đang nỗ lực đối phó với các vấn đề do chuột gây ra, đài Fox News đưa tin.

Hội nghị sẽ quy tụ những chuyên gia giỏi nhất về chuột từ TP Boston (bang Massachusetts), TP New Orleans (bang Louisiana) và TP Seattle (bang Washington), với hy vọng tìm ra giải pháp giảm thiểu vấn nạn chuột phá hoại ở TP New York.

Hội nghị thượng đỉnh về chuột là bước đi tiếp theo trong nỗ lực của TP New York nhằm xử lý loài gặm nhấm này, đến nay đã kéo dài 13 tháng.

Hội nghị thượng đỉnh quốc gia về chuột trong đô thị sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19-9 tại TP New York (Mỹ). Ảnh: AP

“Người dân New York có thể không biết điều này về tôi, nhưng tôi ghét chuột và tôi tin rằng hầu hết cư dân thành phố của chúng ta cũng vậy. Cách tốt nhất để đánh bại kẻ thù là hiểu rõ kẻ thù của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta tổ chức Hội nghị thượng đỉnh này” - ông Adams cho biết hôm 22-5.

Đáp lại, Ủy viên Sở Công viên và Giải trí TP New York - bà Sue Donoghue nói rằng: “Chúng tôi rất biết ơn ngài Thị trưởng Adams và ĐH Cornell vì đã dẫn đầu Hội nghị thượng đỉnh này nhằm thúc đẩy các phương pháp hay nhất, và cho phép các thành phố trên khắp đất nước cùng hợp tác tìm cách ngăn chặn chuột”.

Bà Donoghue cho biết thêm rằng TP New York đang "chú trọng [sử dụng] tia laser" để ngăn chặn và giảm thiểu số lượng chuột.

Trong khi đó, Giám đốc Giảm thiểu Loài gặm nhấm của TP New York - bà Kathleen Corradi nói: “Mặc dù là sinh vật gần gũi nhất của chúng tôi ở đô thị, nhưng có rất ít nghiên cứu về chuột và cách quản lý chúng. TP New York là nơi tiên phong trong việc quản lý chuột trong thành phố, và sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực giảm thiểu bằng cách sử dụng khoa học và dữ liệu".

"Chúng tôi tự hào đăng cai Hội nghị thượng đỉnh về chuột trong đô thị như một bước đi tận tâm nhằm nâng cao hiểu biết và xây dựng năng lực quản lý bền vững, tốt hơn" - bà Corradi nói thêm.

Quyết tâm chống chuột càng được nâng cao khi vào tháng 4 các quan chức y tế TP New York cảnh báo về sự gia tăng bệnh do vi khuẩn leptospirosis lây truyền qua nước tiểu chuột, sau khi có 24 trường hợp mắc bệnh vào năm 2023, nhiều nhất trong lịch sử TP này.