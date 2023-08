Hơn 2 tháng xảy ra vụ thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương, vẫn chưa có manh mối

(PLO)- Sau hơn hai tháng phát hiện một phần thi thể bị đốt cháy ở bãi đất trống, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Ngày 1-8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2023.

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình giao thông, xây dựng, tình hình lao động thất nghiệp, các vụ án nghiêm trọng được dư luận quan tâm…

Đáng chú ý, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ một phần thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương.

Theo đại tá Phú, ngày 24-5 người dân phát hiện ra một phần thi thể bị đốt cháy tại một khu đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án có tính chất dã man.

Phía công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an 62 tỉnh, thành phố để phối hợp điều tra. Tuy nhiên, đến nay vụ án này vẫn chưa có manh mối mới, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Cũng theo đại tá Phú, các lực lượng công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục tập trung lực lượng để điều tra làm rõ vụ án này. Khi nào có thông tin mới sẽ tiếp tục thông tin cho các cơ quan báo chí.

Như PLO đã đưa tin, tại một khu đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh, người dân phát hiện một phần thi thể gồm hai tay và hai chân người trong một túi du lịch rồi bị đốt cháy.

Phần bị cháy là mặt trên của túi du lịch và hai chân bị. Còn lại hai cánh tay, phần đôi bàn chân ở mặt dưới của túi du lịch chưa bị cháy hết.

Sau khi vụ việc được phát hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi nhiều thông báo đến thông báo đến quần chúng nhân dân các đặc điểm nhận dạng để tìm kiếm lai lịch nạn nhân.

Đồng thời, thông báo cho người dân toàn tỉnh để ý, kiểm tra các bãi đất trống, bãi rác, khu vực ít người đến... để tìm phần thi thể còn lại là đùi, thân và đầu.

Tuy nhiên, đã hơn 2 tháng trôi qua, danh tính nạn nhân và các phần còn lại của thi thể vẫn còn là dấu hỏi.

LÊ ÁNH