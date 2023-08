Hơn nửa triệu lượt người thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý

(PLO)- Theo thống kê của Ban Tổ chức, đến 17 giờ hôm nay, đã có hơn 520.000 lượt thí sinh tham dự cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý dưới hình thức trực tuyến.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma tuý đến các cấp, các ngành và nhân dân, ngày 20-7, Bộ Công an phát động cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý.

Cuộc thi tổ chức theo hai hình thức là thi viết tự luận và trực tuyến trên wesite https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn. Thí sinh tham gia dự thi truy cập, đăng ký tham gia cuộc thi và làm bài thi trực tuyến trên website theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Để khuyến khích thí sinh có thời gian nghiên cứu và nắm rõ các quy định của pháp luật phòng, chống ma tuý, qua đó nâng cao thành tích khi tham dự, cuộc thi không hạn chế số lượt làm bài. Ban tổ chức sẽ lấy kết quả bài thi có chất lượng tốt nhất trong số các lượt thi để làm căn cứ xét giải.

Ngay từ những ngày đầu phát động, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên cả nước.

Một số đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tham gia cuộc thi như: tỉnh Bắc Giang, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường THCS Quảng Hợp (Thanh Hoá), Trường THCS Lý Tự Trọng (Biên Hòa, Đồng Nai), Công an tỉnh Ninh Thuận, Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Hà Giang, Đại học An ninh nhân dân…

Tính đến 17 giờ ngày 10-8, ban tổ chức đã ghi nhận trên 520.000 lượt thí sinh tham gia dự thi.

Đồng thời, ban tổ chức đã nhận được hơn 50 bài dự thi tự luận của các thí sinh trong cả nước, trong đó có nhiều bài viết đầu tư công phu, hình thức trình bày đẹp. Với số lượng thí sinh dự thi nói trên cho thấy tính lan toả của cuộc thi, đáp ứng kỳ vọng tuyên truyền và phổ biến pháp luật về phòng, chống ma tuý.

Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan, tránh gian lận hoặc can thiệp bằng phần mềm, ban tổ chức sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tiến hành các bước rà soát, kiểm tra, đối chiếu kết quả thi với kết quả trên máy chủ hệ thống xem có sự can thiệp dữ liệu từ người dùng không.

Sau khi tiến hành rà soát, ban tổ chức sẽ báo cáo ban giám khảo và ban Chỉ đạo cuộc thi để công bố kết quả trên website cuộc thi cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.

Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 19-10. Để thông tin của cuộc thi lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước, đề nghị các các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia dự thi.

PHI HÙNG