Kẻ cướp giật iPhone bị bắt sau 2 giờ truy xét 08/12/2024 15:24

(PLO)- Chỉ sau 2 giờ truy xét, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi can cướp giật chiếc điện thoại iPhone X của một phụ nữ.

Ngày 8-12, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Thiều Hóa (22 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Võ Thiều Hóa và tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6-12, Công an thị xã La Gi tiếp nhận tin báo của chị TTT (27 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi) về việc chị bị một thanh niên chạy xe máy cùng chiều cướp giật tài sản trên đường Nguyễn Trãi, phường Bình Tân.

Theo mô tả của chị T, kẻ cướp giật tài sản chạy xe máy màu xanh, giật chiếc điện thoại di động hiệu iPhone X màu trắng của chị rồi tăng ga bỏ chạy.

Công an thị xã La Gi đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai lực lượng phối hợp với Công an phường Bình Tân xác minh, truy xét.

Đến 23 giờ cùng ngày, tức khoảng 2 giờ sau, Công an thị xã La Gi đã triệu tập nghi can Võ Thiều Hóa (tạm trú tại xã Tân Bình, thị xã La Gi) . Tại cơ quan công an, Võ Thiều Hóa đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Công an thị xã La Gi đã tạm giữ tang vật là điện thoại di động iPhone X của chị T và một xe máy mà Hóa sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.