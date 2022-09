Kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai giả vờ thọt chân để đánh lạc hướng công an

Đó là nhận định của một cán bộ công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp truy bắt Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú tại huyện Long Thành, Đồng Nai), nghi can dùng súng cướp tiền một ngân hàng cổng KCN Tam Phước, phường Tam Phước ở TP Biên Hòa vào chiều ngày 8-9.

Giả bị tật ở chân để đánh lạc hướng công an

Trước tính chất của vụ việc, ngay sau khi vụ việc xảy ra, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng điều tra, truy bắt thủ phạm.

Công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo cho công an các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, TP.HCM và Bình Dương chốt chặn và nhờ lực lượng Phòng 6 (C02, Bộ Công an) hỗ trợ.

Qua những hình ảnh từ camera tại ngân hàng và những điểm mà nghi can đi qua, cơ quan công an xác định tên cướp có sự chuẩn bị rất kỹ, quan sát vị trí và có kế hoạch bỏ chạy.

Trong quá trình bỏ chạy nghi can còn thay đổi nhận dạng bằng cách thay quần áo, xịt sơn che biển số xe.

Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, bằng biện pháp nghiệp vụ, Lê Huy Dũng thường trú tại xã An Phước, huyện Long Thành bị đưa vào tầm ngắm. Sau khi thu thập được chứng cứ, đến rạng sáng 11-9 thì bắt Dũng.

Sau khi bị bắt, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đã chỉ những nơi cất giấu súng, tiền, quần áo, nón bảo hiểm, biển số gắn lên xe máy khi gây án....

“Trong quá trình gây án, Dũng có thủ đoạn hết sức tinh vi đó là cố tình sử dụng tay trái. Trong lúc tháo chạy thì giả vờ bị thọt chân phải để đánh lạc hướng nhận dạng của cơ quan cảnh sát điều tra. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có tính toán này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng truy bắt”- Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc thông tin thêm.

Cũng theo một cán bộ phòng PC02 Công an tỉnh Đồng Nai, khi đi gây án, Dũng không di chuyển thẳng từ nhà ở xã An Phước, huyện Long Thành mà chọn đi đường vòng vào KCN Long Đức, huyện Long Thành rồi sang xã An Viễn, huyện Trảng Bom, vòng lại TP Biên Hòa rồi di chuyển về Long Thành.

Dũng chọn những con đường vắng, qua rừng cao su, rừng tràm để di chuyển nhằm né tránh camera an ninh.

Trên đường di chuyển, Dũng thay quần áo, giấu súng, tiền ở nhiều nơi khác nhau để xóa dấu vết.

Nợ nần nên mua súng để đi cướp ngân hàng

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định Dũng đã có vợ và mở xưởng gỗ để gia công cho một số công ty trên địa bàn huyện Long Thành.

Nguyên nhân gây án, Dũng khai do thời gian gần đây làm ăn khó khăn dẫn tới nợ nần nên đã đi cướp tiền.

“Do làm ăn thua lỗ, nợ nần và có vay mượn tiền bên ngoài và trên app online... Số tiền em cướp được em mang trả nợ một ít”, Dũng khai tại cơ quan công an.

Để thực hiện vụ cướp, Dũng đã đặt mua trên mạng một khẩu súng, dành ra thời gian dài nghiên cứu kỹ địa bàn, đường, lối đi lại để tránh lọt vào camera trước và sau khi gây án.

Vào khoảng 14 giờ 35 phút ngày 8-9, Dũng mặc quần áo đen đến đi để xe máy bên quốc lộ 51 phía đối diện ngân hàng khoảng gần 100m.

Sau đó, Dũng đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đi vào ngân hàng rồi ngồi ghế chờ giữa ngân hàng quan sát. Khoảng hơn 1 phút sau, Dũng đứng dậy tiến vào quầy thu tiền của một nam nhân viên rồi rút súng bắn chỉ thiên để uy hiếp, khống chế một nam nhân viên ngân hàng rồi yêu cầu tất cả ra ngoài khiến mọi người nháo nhào bỏ chạy.

Dũng chĩa súng thẳng vào nam nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền. Sợ hãi nhân viên ngân hàng cho tiền vào bịch màu đen bên trong có khoảng gần 900 triệu đồng đưa cho Dũng.

Khi lấy được tiền Dũng nhanh chóng chạy ra ngoài hướng quốc lộ 51 để lấy xe máy phóng về hướng huyện Long Thành tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Đồng Nai xác định nghi can là người địa phương, thông thạo địa hình nên tổ chức khoanh vùng, nhanh chóng xác định nghi can và lên kế hoạch bắt giữ.

Công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.