Kế hoạch hoàn hảo của nhóm lừa đảo bán cục đá ‘thần kỳ’ với giá hơn 2 tỉ đồng

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án dùng cục đá lừa đảo tiền tỉ.

Đến nay, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quang Trực, Nguyễn Công Hậu cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Thị Tuyết Lan; Nguyễn Thị Hiệp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Trịnh Thị Chi về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Chuẩn bị "kịch bản" hoàn hảo

Cuối tháng 12-2023, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được trình báo từ ông PTN (ngụ TP Hà Nội) vừa bị một nhóm lừa đảo bán cục đá “thần kỳ” số tiền 2,1 tỉ đồng. Xác định đánh giá đây là nhóm tội phạm lừa đảo có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi nên cảnh sát hình sự đã huy động cuộc điều tra.

Qua xác minh, cảnh sát xác định người đàn ông có tên Nguyễn Quốc Hải (58 tuổi, tên thật là Võ Quang Trực, đang ở TP Biên Hòa) có vai trò cầm đầu cùng đồng phạm thực hiện lừa đảo.

Để tránh bị nạn nhân và công an phát hiện, Hải cùng Nguyễn Thị Tuyết Lan (50 tuổi, quê TP Cần Thơ) thuê nhiều căn nhà khác nhau tại nhiều tỉnh trong khu vực để lập bàn thờ để cúng khối đá đen khi có người hỏi mua.

Cục đá "thần kỳ" mà nhóm lừa đảo bán với giá 2.1 tỉ đồng. Ảnh: CA

Để có một kịch bản hoàn hảo, Trực đã thuê Nguyễn Thị Hiệp, (84 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, có tên giả là Kim Sa Ni) sẽ đóng vai mẹ ruột và Trịnh Thị Chi (con gái Hiệp, 45 tuổi, thường trú Bình Dương ) là em gái ruột của Trực, còn Lan nói con trai là Nguyễn Công Hậu (24 tuổi) làm giấy CCCD cho những người trong nhóm này.

Khi tìm kiếm được người có ý định mua khối đá hoặc đã quan tâm đến khối đá “thần kỳ” này thì sẽ nhanh chóng tráo đổi thanh sắt bằng thạch cao giống thanh sắt thật nhưng có trọng lượng nhẹ hơn và có thể dùng tay để bẻ gãy được. Sau khi xem xong “màn ảo thuật”, cục đá đưa vào két sắt khóa lại.

Đá ‘thần kỳ’ giá hơn 300 tỉ nhưng vẫn bán 2.1 tỉ

Ngày 1-11, vợ chồng PTN tận ngoài Hà Nội vào miền Nam để kiểm tra cục đá “thần kỳ” của nhóm lừa đảo. Lúc này, Lan dẫn khách đến căn nhà thuê của Hải ở TP Tân Uyên (Bình Dương). Khi vào nhà Hải giới thiệu cho ông N bà Kim Sa Ni (tức Hiệp) là mẹ và em gái là cô Ba (tức Hạnh).

Sau đó, Hải quảng cáo cục đá có tính năng hủy sắt là “bảo vật” của gia đình có trị giá 306 tỉ đồng. Hải đưa ông N cầm cục đá xem tận tay.

Đến nay, công an đã bắt giữ và khởi tố 5 bị can trong nhóm lừa đảo. Ảnh: CA

Hải đem cục đá đặt lên trên bàn thờ rồi lấy một đoạn sắt dài khoảng 25 cm đưa cho ông N để ông này tự tay đặt thanh sắt bên cạnh cục đá trong thời gian khoảng 10 phút. Lợi dụng, ông N không để ý, Hải đã tráo thanh sắt bằng thanh sắt giả làm từ thạch cao. Một lúc sau ông N lên bàn thờ lấy thanh sắt xuống để kiểm tra thì thấy sắt nhẹ và bẻ gãy bằng tay.

Thấy ông N có vẻ tin hòn đá “thần kỳ”, Hải nói: “Nếu anh bán được cục đá này đúng giá 306 tỉ đồng thì sẽ được hưởng hoa hồng 4% (khoảng 12 tỉ), còn nếu anh muốn giữ cục đá thì phải đưa 3 tỉ đồng để làm tin và không bán được thì sẽ trả lại 80% số tiền đã đưa làm tin”. Ông N chưa quyết định mua mà quay về Hà Nội.

Trưa 24-12, ông N cùng vợ từ Hà Nội gặp Hải để nói chuyện, thống nhất mua cục đá giá 2,1 tỉ đồng. Để tạo niềm tin, nhóm lừa đảo còn “dựng kịch” để Tuyết Lan góp chung hơn 400 triệu đồng với ông N cùng mua đá “thần kỳ”.

Hải còn bố trí cô Ba (tên thật là Hạnh) đi cùng với vợ chồng ông N ra Hà Nội. Khi đi đến huyện Tuy Phong, Bình Thuận, cô Ba nói tài xế dừng xe để đi vệ sinh rồi nhanh chóng tẩu thoát. Do nghi ngờ, ông N gọi điện cho Hải thì không liên lạc được. Biết bị lừa đảo, nên ông N đã yêu cầu tài xế quay lại Đồng Nai báo cơ quan công an.

Sau khi lừa đảo, Võ Quang Trực đã chia tiền cho các thành viên trong nhóm lừa đảo. Đến nay, công an đã vận động, thu hồi số tiền nhóm lừa đảo được gần 1 tỉ đồng

Được biết, Trực từng bị xử phạt 10 năm tù và Lan từ bị 7 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an cảnh báo lừa đảo việc nhẹ lương cao dịp cuối năm (PLO)- Cuối năm là dịp các đối tượng tung ra những chiêu thức lừa đảo tinh vi. Trong đó, bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao dễ dàng khiến nạn nhân "sập bẫy".

Vũ Hội