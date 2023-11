Kết luận ban đầu vụ 93 học sinh ngộ độc ở Kiên Giang

Ngày 28-11, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã thông báo kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một số trường tiểu học trên địa bàn TP Rạch Giá làm 93 học sinh bị ngộ độc vào ngày 15-11.

Nguyên nhân gây ngộ độc là do cơ sở dịch vụ nấu ăn Cát Tường - đơn vị cung cấp suất ăn trong trường học vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Món ăn gây ngộ độc được xác định là món thịt heo khìa bị nhiễm vi sinh vượt ngưỡng giới hạn cho phép.

Cụ thể, món thịt heo khìa có chỉ số nhiễm Ecoli, Coliforms, Bacilluscereus, Staphylococcus vượt ngưỡng giới hạn cho phép, dẫn đến mất an toàn thực phẩm gây nên ngộ độc tập thể.

Các học sinh cấp cứu tại bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang sau khi bị ngộ độc

Theo BS CKII Danh Tý, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, trong vụ ngộ độc thực phẩm vừa rồi có 78 học sinh nhập viện, trong đó hơn 20 em phải thực hiện các biện pháp chống sốc.​

“Rất may mắn là sự nỗ lực tích cực của bệnh viện đã xử lý kịp thời các trường hợp ngộ độc nặng và may mắn là không có trường hợp tử vong hay để lại di chứng. Tuy nhiên, qua vụ ngộ độc trên cho thấy ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để các cơ sở dịch vụ ăn uống nêu cao ý thức thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm”, BS Danh Tý chia sẻ.

Thực đơn bữa trưa phục vụ học sinh hôm đó tại 3 trường ở TP Rạch Giá có học sinh bị ngộ độc thực phẩm gồm: Cơm trắng, canh chua (bắp cải, đậu bắp, khóm, cá, chả), thịt heo khìa, mít (tráng miệng).

Ăn xong, các học sinh nghỉ ngơi và ngủ trưa tại trường. Sau khi thức dậy, khoảng 13h, các học sinh bắt đầu buổi ăn xế với món mì tươi nấu rau củ.

Đến khoảng 14h, một vài học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói và số học sinh có cùng biểu hiện càng tăng thêm.​

Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã gọi xe cấp cứu kịp thời đưa các học sinh đến Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang điều trị và báo cáo sự việc cho Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Rạch Giá.

Sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Y tế TP Rạch Giá, Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng An ninh chính trị nội bộ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Kiên Giang), Trạm Y tế phường Rạch Sỏi đến hiện trường xác minh và thực hiện điều tra ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo nhanh về Sở Y tế, Cục An toàn thực phẩm, UBND tỉnh.

