Khách quốc tế tăng mạnh, 'ông lớn' sân bay báo lãi gần 2.900 tỉ 02/04/2024 09:38

Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng hành khách thông qua hệ thống 21 cảng hàng không đang khai thác thuộc ACV đạt gần 28 triệu lượt. So với cùng kỳ năm 2023, lượng khách tăng nhẹ 1% chiếm 23,7% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, tổng lượng khách quốc tế tăng 47% so cùng kì năm 2023, đạt gần hơn 10,5 triệu lượt; hành khách quốc nội giảm 15% đạt 17,4 triệu lượt.

Sản lượng hàng hóa - bưu kiện đạt 349.631 tấn, tăng 22,6% so với cùng kỳ 2023.

Tổng doanh thu quý I đạt 5.165 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2023. Tổng chi phí đạt 2.268 tỉ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.897 tỉ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ.

Khách quốc tế qua các cảng hàng không đạt hơn 10,5 triệu lượt, mang lại lợi nhuận gần 2.900 tỉ đồng cho ACV. Ảnh: P.ĐIỀN

3 tháng đầu năm, ACV đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, cân đối vĩ mô, thực hiện hiệu quả các nguồn lực để phục vụ đầu tư phát triển. Từ đó, các chỉ số doanh thu, chi phí được kiểm soát tốt, bám sát kế hoạch đề ra.

Cùng đó, công tác an ninh, an toàn được đảm bảo tuyệt đối. Công tác an toàn bay được đảm bảo tuyệt đối, không có các sự cố mất an toàn nghiêm trọng. Các vụ việc về an ninh, an toàn xảy ra tại cảng hàng không được các đơn vị chủ động phối hợp xử lý, họp rút kinh nghiệm và báo cáo theo quy định.