Khẩn trương đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2024 tại phía Nam

Cao điểm mùa khô diễn ra từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 5-2024, nhưng nắng nóng lại xuất hiện khá sớm từ cuối tháng 1-2024, có khả năng kết thúc muộn với thời kỳ nắng nóng kéo dài hơn trung bình nhiều năm.

Số liệu thống kê từ đầu năm 2024, ước sản lượng điện nhận trên toàn hệ thống của EVNSPC là 13,82 tỷ kWh, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2023; sản lượng bình quân ngày đạt 230.310.159 kWh/ngày, trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 275.869.879 kWh (ngày 11-01-2024), tăng 0,22% so cùng kỳ; công suất lớn nhất là 13.464 MW (ngày 18-01-2024), giảm 14,65% so với cùng kỳ.

Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc đảm bảo an ninh, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, khu vực và đảm bảo cung cấp điện trong trong tháng 3-2024, cũng như trong các tháng mùa khô 2024, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang khẩn trương triển khai phương án đảm bảo cấp điện, vận hành an toàn hệ thống, cũng như tăng cường thực hiện các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện.

EVN chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo phụ tải; làm việc với khách hàng thực hiện chương trình điều hòa phụ tải hợp lý; tính toán huy động nguồn diesel của khách hàng khi cần thiết; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền tiết kiệm điện.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc EVNSPC tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các vị trí xung yếu, các khu vực có nhiều cây cối, khu vực đông dân cư, khu vực có công trường xây dựng, khu vui chơi giải trí có khả năng bắn pháo sáng, thả dây kim tuyến để có giải pháp phù hợp giảm thiểu tối đa sự cố lưới điện.

Cần kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay những khiếm khuyết trên lưới điện nếu có; chủ động, sẵn sàng các vật tư, thiết bị dự phòng cần thiết, phải hoàn thành công tác sửa chữa lưới điện phân phối trước 31-3-2024; hạn chế việc đăng ký sửa chữa các công tác lưới có ảnh hưởng đến cấp điện phụ tải, huy động nguồn trong các tháng cao điểm mùa khô.

EVNSPC chỉ đạo các công ty điện lực phải hoàn thành công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện trước 31-3-2024.

Ưu tiên sử dụng điện tiết kiệm

Để tiết kiệm chi phí cho gia đình, EVNSPC khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

EVNSPC tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện của các tỉnh/thành phố trên địa bàn phía nam vận động các tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phát động phong trào thực hành tiết kiệm điện.

Xây dựng kế hoạch, nội dung phù hợp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền tại các khu dân cư, trong học đường, trong các hội đoàn thể tại địa phương… để tất cả các thành phần trong xã hội hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm để cùng nhau chung tay tiết kiệm điện vì mục tiêu “ích nước lợi nhà”.

Đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong cộng đồng.

EVNSPC cũng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tiết kiệm điện, giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả nhằm nhằm mục đích lan tỏa, thay đổi thói quen, hành vi trong sử dụng điện của người dân. Ngoài ra, tổ chức các hội thảo để chia sẻ giải pháp tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất; sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm được Bộ công thương dán nhãn chứng nhận là thiết bị tiết kiệm điện.

Đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong khối các trường học.

Cần sự chung tay của khách hàng EVNSPC đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam xây dựng kế hoạch cung cấp điện của năm 2024 theo từng tháng và cả năm; kế hoạch vận hành và kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hàng tuần/tháng/năm để triển khai thực hiện; công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện lên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử đơn vị, các kênh mạng xã hội của ngành điện để khách hàng biết và chủ động việc sử dụng điện. Xây dựng kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn phải theo mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; không thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải.

Đào Trang