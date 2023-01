Khát vọng Thanh Hóa: Phát triển du lịch Sầm Sơn xứng tầm

06/01/2023 16:42

(PLO)- Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 22.000 tỉ đồng, đạt 128,1% so với dự toán Trung ương, đạt 126,7% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 17,7% so với cùng kỳ.