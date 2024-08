Khen thưởng nóng lực lượng phá đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM 10/08/2024 16:28

(PLO)- UBND quận 4, TP.HCM quyết định tặng Giấy khen, khen thưởng nóng 9 tập thể với số tiền 5 triệu đồng/tập thể, do có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 9-8, UBND quận 4, TP.HCM, khen thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc khi triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Cụ thể, UBND quận 4 đã có quyết định tặng Giấy khen khen thưởng nóng cho chín tập thể với số tiền 5 triệu đồng/tập thể.

Những đơn vị này gồm Công an quận 4, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an phường 13 quận 4 và VKSND quận 4.

Trước đó, Công an quận 4 đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy do NPD (SN 2000), ĐVH (SN 1991, cùng ngụ Đồng Nai) cầm đầu.

Cảnh sát bắt giữ D và H cùng nhiều người khác, thu giữ gần 10 kg ma túy các loại, hai ô tô.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC04) triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ và bắt bốn đối tượng, thu hơn 26 kg ma túy các loại.

Lãnh đạo quận 4 trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Đánh giá cao việc triệt phá chuyên án này, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cũng có thư khen các đơn vị tham gia phá án.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, kết quả khám phá thành công các vụ án về ma túy trên đã thể hiện quyết tâm hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt do Giám đốc Công an TP phát động.

Đồng thời, thể hiện tinh thần chủ động trong công tác, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM...

Chiến công này đã góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên trên địa bàn TP và tạo được dư luận tốt trong quần chúng nhân dân đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an TP.HCM.