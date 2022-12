Khí công nghiệp Hỷ Vân - Đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất an toàn và hiệu quả

(PLO)- Không chỉ được biết đến là một loại khí tồn tại trong khí quyển của Trái Đất, khí CO 2 còn được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất ở các nhà xưởng, doanh nghiệp. Vậy khí CO 2 công nghiệp đóng vai trò như thế nào trong sản xuất? Và đâu là địa chỉ cung cấp khí công nghiệp đáng tin cậy cho các doanh nghiệp?

Khí CO2 là gì và được ứng dụng ra sao?

Đa phần chúng ta đều biết, khí CO 2 không chỉ là khí thải trong quá trình hô hấp của con người, động vật mà còn là hợp chất cần thiết trong quá trình quang hợp của thực vật. Khí CO 2 còn có tên gọi khác là cacbon dioxit, khí cacbonic hay thán khí…

Cùng với sự phát triển của công nghệ khoa học kỹ thuật ngày nay, khí cacbon dioxit đã được điều chế và sản xuất để ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như thực phẩm, cơ khí, luyện kim… và các ngành nông nghiệp.

Khí CO 2 được sử dụng vô cùng phổ biến trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Nó được sử dụng để tạo gas cho nhiều loại thức uống như nước ngọt có gas, bia tươi, soda...Ngoài ra, cacbon đioxit còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản các loại thực phẩm tươi sống.

Bên cạnh ngành thực phẩm, khí CO 2 công nghiệp còn được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như: sản xuất áo phao cứu hộ, sản xuất bình chữa cháy, tạo ra công nghệ hàn Mig - hàn Mag…

Những lưu ý quan trọng trong quá trình sử dụng và bảo quản khí CO 2 công nghiệp

Mặc dù không phải là khí độc nhưng nếu tiếp xúc với một lượng lớn khí CO 2 có thể gây hại cho hệ hô hấp của con người và động vật. Vì vậy, chúng ta chỉ sử dụng khí CO 2 công nghiệp khi cần thiết một cách hợp lý để tránh thải ra quá nhiều CO 2 vào môi trường để tránh gây nên tình trạng tăng lên của hiệu ứng nhà kính làm tổn hại đến hệ sinh thái toàn cầu. Không chỉ vậy, trong quá trình sử dụng bình chứa khí CO 2 , để tránh tình trạng đóng băng van mở tốt nhất nên gắn thêm bộ phận sấy nhiệt ở van bình khí CO 2 .

Ngoài ra, khi bảo quản bình khí CO 2 cần lưu ý tránh va đập và hạn chế tiếp xúc với các nguồn nhiệt để tránh tình trạng nổ bình do tăng áp suất, gây thiệt hại về tài sản và nguy hiểm đến tính mạng. Thêm vào đó, để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển vận chuyển nên để bình CO 2 nằm ngang, đồng thời phía dưới cần có đệm lót và phía trên cần được che chắn kỹ càng.

Bên cạnh đó, lựa chọn một đơn vị cung cấp khí CO 2 uy tín để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất là việc hết sức quan trọng. Một địa chỉ cung cấp khí CO2 công nghiệp uy tín sẽ giúp doanh nghiệp, nhà máy tránh được những rủi ro, thiệt hại trong quá trình sản xuất xuất phát từ nguồn nguyên liệu khí công nghiệp kém chất lượng.

Khí công nghiệp Hỷ Vân - Đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất an toàn và hiệu quả

Là một trong những đơn vị được đánh giá hàng đầu thị trường về độ uy tín và chất lượng, Công ty TNHH Hỷ Vân có nhiều năm kinh nghiệm chuyên cung cấp khí công nghiệp, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của hàng loạt các nhà máy sản xuất thép, nhà máy sản xuất giấy, nhà máy sửa chữa và đóng tàu, các xưởng cơ khí, các bệnh viện, các công ty ở những lĩnh vực khác như thiết bị bán dẫn, điện tử, chế biến thực phẩm và nước giải khát...

Ngoài việc cung cấp và sản xuất các loại khí công nghiệp, khí đặc biệt, khí y tế... Khí công nghiệp Hỷ Vân còn giúp các doanh nghiệp, nhà máy thực hiện nạp khí theo yêu cầu. Hơn nữa, đồng hành cùng Khí công nghiệp Hỷ Vân, bạn hoàn toàn có thể an tâm bởi đội ngũ nhân viên lành nghề, trình độ cao, liên tục tiếp thu học hỏi công nghệ mới cùng các sản phẩm luôn đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH HỶ VÂN Cơ sở 1: Khu Cầu Gáo, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội Cơ sở 2: thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội Hotline: 0969.690.155 Email: Tienduc168@gmail.com Website: https://khihanoi.com/

