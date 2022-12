(PLO)- Bạn đọc phản ánh làm CCCD bị sai thông tin chờ lâu chưa được cấp lại. Bạn đọc khác cũng đặt câu hỏi: "Khi nào tôi mới được cấp CCCD gắn chíp?"

Đến nay, Bộ Công an đã sản xuất và cấp hơn 67 triệu căn cước công dân gắn chip (CCCD) cho người dân trên cả nước. Đây là một bước đột phá, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và phát triển những ứng dụng trên nền tảng số phục vụ công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục cấp CCCD gắn chip, một số người dân đã gặp phải khó khăn, phiền toái.



Thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận được phản ánh của một số bạn đọc về việc sai thông tin trên CCCD và thời gian sửa đổi lại thông tin đó kéo dài nhiều tháng làm người dân gặp khó khăn trong các thủ tục giấy tờ.

Bài viết "Dân gặp khó vì CCCD sai thông tin, sai số định danh" đăng tải trên PLO ngày 15-12 có phản ánh trường hợp của bạn đọc Nhật Uy. Anh Uy cho biết: “CCCD của tôi bị sai giới tính, tôi đến công an phường điều chỉnh lại nhưng hơn 1 năm nay tôi vẫn chưa nhận lại được CCCD của mình. Trong khi CMND lại hết hạn, giờ tôi như một người không có giấy tờ. Đi xin việc làm người ta không chấp nhận vì ở đâu cũng yêu cầu CMND hoặc CCCD. Việc này làm tôi thất nghiệp suốt nhiều tháng qua, mong công an phường sớm giải quyết để tôi còn kiếm tiền trang trải cuộc sống” .

Sau bài viết, nhiều bạn đọc đã để lại bình luận vấn đề này. Chúng tôi xin tổng hợp một số ý kiến của bạn đọc:

Nhiều người gặp khó vì CCCD

Một số bạn đọc cho biết họ cũng gặp phải khó khăn tương tự khi đi làm CCCD.

- "Đọc bài viết mà thấy giống câu chuyện của chính mình, tôi làm CCCD từ đợt đầu tiên bắt đầu triển khai làm CCCD gắn chíp đến nay cũng gần 2 năm nhưng không được cấp do sự tắc trách của cán bộ công an khu vực cập nhật thông tin sai dẫn đến mã định danh sai (giới tính nữ ghi thành nam). Trong khi đó CMND hết hạn từ tháng 4-2020. Và đã liên hệ công an phường để nộp hồ sơ hủy mã định danh cũ từ tháng 5-2021 nhưng đến nay công an vẫn kêu chờ. Thật sự tôi rất bức xúc... Đề nghị Bộ Công an có hướng giải quyết về việc này không thể để một công dân trong gần 2 năm qua là người vô danh”- bạn đọc Hong Truong.

- “Tôi bị sai số CCCD nên phải làm lại, chờ mòn mỏi hơn 3 tháng nay vẫn chưa thấy đâu. Một số giấy tờ phải cần CCCD mới làm được mà hiện chưa có, công việc tôi phải đình trệ. Ra hỏi công an phường thì họ trả lời không biết. Giờ tôi không biết phải chờ đến bao giờ”- bạn đọc Vân Anh.

- "Tôi ở quận 1, TP.HCM, chỉnh sửa lại định danh cho con do sai giới tính mà từ tháng 7-2022 đến tháng 10-2022 mới có. TP.HCM còn vậy thì rừng núi xa xôi khi chắc phải cả năm mới có" - bạn đọc Minh.

- "Tôi bị sai giới tính, đi xin đổi đến khổ, đủ loại thủ tục. Còn phải xin giấy xác nhận mình là nam hay nữ. Đến khổ với CCCD"- bạn đọc có email đoibinh…@gmail.com

- "Tôi làm CCCD cả năm nay vẫn chưa có. Khi nào tôi mới được cấp CCCD gắn chíp?"- bạn đọc Hòang Anh

Mong không phải chờ đợi lâu

Bạn đọc cho rằng việc làm số lượng lớn thẻ CCCD không thể tránh những sai sót. Tuy nhiên, ngành công an cần tập trung khắc phục việc này, trả CCCD đúng hẹn cho người dân.

- “Việc chuyển đổi sang CCCD gắn chíp có thể không tránh khỏi những sai sót. Thế nhưng những sai sót đó đa số chỉ bắt nguồn từ việc sai thông tin, vậy tại sao công an không có một phương án nào đó như thành lập riêng tổ công tác chỉnh sửa thông tin sai cho người dân. Sau đó thông báo thời gian, địa điểm để người dân đến điều chỉnh rồi phát giấy hẹn cho người dân đến nhận lại. Như vậy sẽ giúp người dân giải quyết khó khăn, sớm đến ngày nhận lại CCCD mà không phải chờ đợi lâu" - bạn đọc Tấn Phát.

- “Tôi mong báo chí can thiệp, chất vấn cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Vì theo tôi phường là cấp thấp nhất, họ có thể không có câu trả lời cho người dân về việc bao giờ thông tin sai của người dân mới được chỉnh sửa. Nhưng phải có một đại diện trả lời cho người dân thời hạn giải quyết nhất định, chứ để người dân cứ chờ mãi trong vô thời hạn như vầy thì người dân khổ chứ ai” - bạn đọc Trang Mai.

- “Công an muốn sớm hoàn thành chỉ tiêu làm CCCD nhưng giờ lại làm sai thông tin của người dân, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ...” - bạn đọc Duyên Duyên.

- “Luật quy định cấp lại CCCD không quá 20 ngày mà lại bắt người dân chờ đợi mỏi mòn. Chậm trễ, phiền hà không chỉ tốn thời gian của người dân mà còn tốn công sức. Chưa kể tới việc làm giấy tờ mà không có CCCD thì phải gặp khó khăn thế nào nữa”- bạn đọc Huỳnh Thảo.

- “Theo dõi các bài viết của báo chí về vấn đề sai thông tin trên CCCD tôi nhận ra một điểm giống nhau là sau khi công an tiếp nhận sự việc của người dân thì đều có câu trả lời chung là kêu người dân chờ. Vậy cho hỏi phải chờ đến bao lâu nữa, cụ thể là chờ thêm 1 năm hay 2, 3 năm nữa đây” - bạn đọc Minh Thư.

1900.0368 - Tổng đài giải đáp thắc mắc về CCCD gắn chip Để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân trong công tác cấp CCCD, đơn vị này đã nhanh chóng đưa các kênh mạng xã hội như: Fanpage Facebook, Zalo OA, Email… từ Trung ương đến địa phương ghi nhận các phản ánh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, số lượng phản ánh của nhân dân rất lớn, nhất là về tình trạng trả thẻ CCCD bị chậm, trong khi số lượng cán bộ làm công tác này còn thiếu, không đáp ứng được nhu cầu dẫn đến quá tải. Do vậy, việc giải đáp khó khăn, vướng mắc cho công dân chưa đạt hiệu quả và còn thiếu sự chuyên nghiệp. Trước tình hình trên, lãnh đạo Trung tâm đã tham mưu, báo cáo lãnh đạo Cục C06 xây dựng phương án báo cáo lãnh đạo Bộ Công an duyệt, đồng ý cho triển khai hệ thống tổng đài CALL CENTER 1900.0368 để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến CCCD gắn chip.

HUỲNH THƠ