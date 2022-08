Khởi tố 17 bị can mang hung khí gây rối trật tự công cộng

Chiều 22-8, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an quận Kiến An đã khởi tố 17 bị can có hành vi lái xe mô tô mang theo nhiều loại hung khí đi trên đường gây mất trật tự công cộng. Trong số này có thanh niên chống trả, cắn tay cán bộ công an khi bị bắt giữ.

Cụ thể, vào lúc 22 giờ ngày 13-8, sau khi nhận tin báo có một nhóm thanh niên mang theo hung khí, chai thủy tinh di chuyển trên địa bàn quận Kiến An, Tổ công tác HP22 Công an TP Hải Phòng và Công an quận Kiến An đã triển khai lực lượng chốt chặn tại khu vực ngã năm Kiến An, phường Trần Thành Ngọ để vây ráp, bắt giữ.

Quá trình bắt giữ, một số thanh niên đã chống trả, ném chai thủy tinh, lao thẳng xe vào tổ công tác và cắn vào tay của cán bộ công an nhằm chạy thoát thân.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định nhóm thanh niên này trú tại các huyện Kiến Thụy và huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Hành vi chung của các thanh niên này là tập trung đông người, lái xe mô tô tốc độ cao, mang theo vũ khí. Khi gặp nhóm khác trên đường, những thanh niên này sẽ đua xe máy tốc độ cao, dùng vũ khí đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan công an đang tập trung xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.