Khởi tố 18 người trong vụ mang quan tài đến nhà chủ hụi gây áp lực đòi nợ 15/04/2024 12:25

(PLO)- Ngoài các bị can là con hụi, chủ trại hòm, người in ảnh cũng bị khởi tố với vai trò đồng phạm vì biết rõ mục đích của các con hụi.

Ngày 15-4, một lãnh đạo Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã khởi tố bị can với 18 người có liên quan trong vụ con hụi mang quan tài, ảnh thờ đến nhà chủ hụi, rải vàng mã gây áp lực để đòi nợ.

Tất cả 18 bị can đều được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú

Vụ mang quan tài đến nhà chủ hụi thu hút rất đông người hiếu kỳ.

Như PLO đã đưa, trưa 10-11-2023, hàng chục người mang quan tài đến chợ Phú Thủy (Phan Thiết) đặt trước tiệm tạp hóa của chủ hụi Ngô Thị Lan Chi (32 tuổi), dán hình ảnh người chủ hụi này lên quan tài và trước cửa tiệm để gây áp lực trả tiền hụi.

Mặc dù cửa tiệm này đã đóng kín nhưng các con hụi vẫn đặt quan tài phía trước dán cả cáo phó rồi thắp nhang, rải tiền vàng mã và Công an TP Phan Thiết đã phải huy động lực lượng đến để vãn hồi trật tự.

Trước đó, ngày 25-10, hàng chục người dân cũng đã đến chợ Phú Thủy tìm người chủ hụi này.

Công an có mặt để vãn hồi trật tự.

Kết quả điều tra xác định, nhóm con hụi lập nhóm trên Zalo để trao đổi bàn bạc nhau thuê luật sư để đòi nợ chủ hụi.

Tuy nhiên sau đó do bức xúc khi chủ hụi rời khỏi nơi cư trú nên họ hùn tiền đi mua quan tài và in ảnh thờ hẹn nhau mang đến chợ Phú Thủy để gây áp lực.

Chủ hụi Ngô Thị Lan Chi bị bắt giam.

Đáng chú ý, chủ trại hòm và người in ảnh cũng bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng với vai trò đồng phạm giúp sức do những người này biết rõ mục đích của các con hụi.