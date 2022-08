Khởi tố 3 cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất và 3 cán bộ địa chính

Ngày 3-8, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa và công chức địa chính phường Hòa Hiếu, phường Quang Tiến, phường Quang Phong (thị xã Thái Hòa).

Sáu bị can này bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trong sáu bị can có ba cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa gồm: Phạm Thị Bích Thương (38 tuổi, trú phường Long Sơn), Nguyễn Thị Mai (38 tuổi, trú phường Quang Tiến) và Trần Văn Dũng (31 tuổi, trú xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa).

Ba công chức địa chính phường bị khởi tố là Vũ Văn Hiệu (35 tuổi, công chức địa chính phường Quang Phong), Hồ Văn Minh (39 tuổi, công chức địa chính phường Quang Tiến) và Nguyễn Thị Huế (30 tuổi, công chức địa chính phường Hòa Hiếu).

Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Thái Hòa xảy ra “sốt đất”, thị trường bất động sản diễn ra khá sôi động. Nhiều hộ dân có nhu cầu chuyển nhượng, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Biết được nhu cầu của người dân và sự hạn chế hiểu biết pháp luật về đất đai của người dân còn hạn chế, những cán bộ, công chức trên thay vì hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho người dân thì lại “làm khó dân” để... bắt dân chi tiền.

Ba cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa và cán bộ địa chính một số phường, xã đã móc nối, thông đồng với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, nhận tiền của người dân đi làm thủ tục liên quan đến bất động sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu sáu bị can nêu trên thừa nhận đã móc nối, thông đồng với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, thu lợi bất chính 760 triệu đồng của người dân trong quá trình tiếp nhận 174 hồ sơ liên quan đất đai.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra.