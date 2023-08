Khởi tố bị can gài điện bẫy chuột làm chết người ở Long An

(PLO)- Công an đã tạm giam người đã sử dụng điện bẫy chuột trên ruộng lúa của mình, khiến cho một người đi thăm ruộng bị điện giật tử vong.

Ngày 31-8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối đối với Lê Thanh Hùng (ngụ xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) để điều tra làm rõ hành vi phạm tội giết người.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ông Hùng đã thừa nhận việc kéo dây điện cắm với nguồn điện từ trong nhà ra ruộng để bẫy chuột phá lúa.

Như PLO thông tin, vào khoảng 11h sáng cùng ngày, người con rể và con trai của ông BHM (57 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) đi tìm kiếm cha đi thăm ruộng từ sáng nhưng không thấy trở về.

Người con rể, bất ngờ thấy cha vợ nằm dưới ruộng. Tưởng bị đột quỵ, người con rể đã đến gần thì bị điện giật. Lúc này, người con trai ông M thấy vậy đã chạy đến ngắt nguồn điện gần đó, rồi hô hoán lên.

Rất may, con rể ông M được mọi người xung quanh hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết. Riêng ông M đã tử vong vì bị điện giật trước đó.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo đó, xác định ông M tử vong do bị điện giật.

Qua điều tra, công an đã xác minh đường điện bẫy chuột ở đám ruộng phát hiện nạn nhân tử vong là do ông Lê Thanh Hùng (ngụ cùng địa phương) kéo ra để bẫy chuột phá lúa.

DƯƠNG KHÔI