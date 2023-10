(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Thanh Sơn.

Sáng ngày 4-10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sơn là kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi ở phường 6, TP Tân An đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng.

Nguyễn Thanh Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: VH

Vào tối ngày 2-10, Nguyễn Thanh Sơn bị cảnh sát bắt giữ tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và được di lý về Công an tỉnh Long An để tiếp tục xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Như PLO đã thông tin, chiều ngày 2-10, Nguyễn Thanh Sơn lợi dụng mối thân quen với cha của bé M.C (3 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) đến rước con rồi đưa cháu C đi cùng. Sơn dụ dỗ nói sẽ đưa cháu đi Sở Thú để xem động vật.

Sau đó, Sơn đem con mình gửi về nhà nội, Sơn bắt xe dịch vụ đưa cháu bé bỏ chạy về hướng TP.HCM. Trên đường đi, Sơn liên lạc cho gia đình cháu bé, yêu cầu đưa 2 tỷ đồng tiền chuộc.

Sơn vào 1 khách sạn ở phường An Phú, TP Thủ Đức gửi cháu bé lại rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền đủ sẽ báo địa điểm đến đón bé.

Riêng Sơn bắt xe khách di chuyển lên Lâm Đồng. Khi đến địa bàn thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) thì bị lực lượng công an bắt giữ...

