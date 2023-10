Liên quan đến vụ bắt cóc bé gái 3 tuổi ở TP Tân An (Long An), ngày 3-10, công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) về hành vi bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc.

Nạn nhân trong vụ bắt cóc là bé M.C (3 tuổi).

Sáng 3-10, chúng tôi đến gặp gia đình, lúc này người mẹ của bé đang cho cháu ăn. Chị BGH (mẹ cháu bé) cho biết: Hôm qua, trong hơn 6 tiếng đồng hồ, gia đình đứng ngồi không yên khi biết người bạn thân của chồng bắt cóc con gái của họ để đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng tiền chuộc.

Theo chị BGH, thường ngày tầm 16 đến 17 giờ, gia đình đi rước cháu. Tuy nhiên hôm qua (2-10), mới 15 giờ, Sơn đến trường rước con của mình và đưa cháu C đi luôn.

Gia đình nghĩ chuyện chẳng lành, bảo Sơn đưa bé về nhà sớm và Sơn nói là đưa hai cháu đi sở thú để chơi, ai ngờ lại bắt cóc đòi tiền chuộc.

Gia đình chị H đã ổn định buôn bán sau một đêm bàng hoàng khi bé M.C bị bắt cóc. Ảnh: HD

“Sơn và cha của bé chơi thân với nhau từ rất lâu, chủ yếu là đi cà phê, rồi cùng nhóm hai gia đình đi chơi. Sơn nhìn hiền, làm việc tại trung tâm khai thác vận chuyển ở Bưu điện Long An, vợ lại làm cơ quan nhà nước. Có lần Sơn hỏi mượn tiền nhưng chồng tôi nói không có. Tôi không nghĩ Sơn lại làm vậy với con tôi”- chị H nói.

Khi Sơn yêu cầu chuyển tiền, lúc đầu, vợ chồng tôi không tin. Nhưng khi Sơn nói cần tiền gấp nếu không chuyển khoản 2 tỉ đồng sẽ ra tay sát hại cháu bé. Gia đình đã trình báo công an, đồng thời kéo dài thời gian chuyển tiền để tìm cách giải cứu cháu bé. Thời gian được kéo dài từ 17 giờ đến gần 22 giờ đêm, khi có thông tin công an bắt được Sơn gia đình mới an tâm.

“Chúng tôi chuyển nhiều lần. Khi Sơn dọa giết cháu bé thì gia đình chuyển là 50 triệu. Gia đình tìm mọi cách để cơ quan chức năng tìm giúp tung tích và giải cứu cho cháu”- ông L.Đ.T (ông nội của cháu M.C) nói.

Cô của M.C khi đến gặp được cháu bé. Ảnh: CA

Sau khi chuyển 1 tỷ đồng, Sơn yêu cầu chỉ một mình người cô của cháu bé đến TP.HCM để đón bé và không được phép báo công an.

Chị H kể: "Khi gia đình nhận được thông báo của Công an đã bắt được Sơn, lúc này đã gọi điện cho cô của cháu M.C đến địa chỉ ở TP Thủ Đức gặp cháu. Hơn 22h tôi và chồng tôi mới đến gặp con, tại đây người trong khách sạn nói, Sơn gửi cháu bé và cho biết cha mẹ bé bị tai nạn nên nhờ chăm sóc dùm, sẽ có người nhà đến đón”.

Sau khi được giải cứu, bé C đã gia đình đón về trong đến nhà khoảng 2 giờ sáng ngày 3-10, hiện cháu bé ổn định, vui vẻ, bé đang được mẹ chăm sóc tại nhà.

Một người làm chung với Sơn cho biết, Sơn đã làm đơn xin nghỉ việc và bắt đầu nghỉ việc vào ngày 1-10. Sơn hiền nhưng lại nghiện cá độ bóng đá, cờ bạc nên nợ nần.

Nguyễn Thanh Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: VH

Như PLO thông tin, vào chiều ngày 2-10, Nguyễn Thanh Sơn lợi dụng mối thân quen với cha của bé M.C (3 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) đến rước con rồi đưa cháu C đi cùng. Sơn dụ dỗ nói sẽ đưa cháu đi Sở Thú để xem động vật.

Sau đó, Sơn đem con mình gửi về nhà nội, Sơn bắt xe dịch vụ đưa cháu bé bỏ chạy về hướng TP.HCM. Trên đường đi, Sơn gọi điện cho gia đình yêu cầu đưa 2 tỷ đồng tiền chuộc.

Sơn vào 1 khách sạn ở phường An Phú, TP Thủ Đức gửi cháu bé lại rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền đủ sẽ báo địa điểm đến đón bé.

Riêng Sơn bắt xe khách di chuyển lên Lâm Đồng. Khi đến địa bàn thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Khám xét chiếc xe mà Sơn điều khiển, cơ quan công an phát hiện 1 chai thuốc sâu.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc truy bắt Sơn.

Sau khi xác định nghi phạm đi trên ô tô cùng bé gái bị bắt cóc chạy về hướng TP.HCM nên công an tỉnh Long An đã báo công an TP.HCM, công an Đồng Nai phối hợp chặn bắt.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin nghi phạm đi theo hướng quốc lộ 20 về tỉnh Lâm Đồng nên đã bố trí lực lượng chốt chặn, bắt giữ được Sơn ở địa bàn huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Tối cùng ngày, Công an Long An cùng gia đình đã đến khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn.

HUỲNH DU