Chiều 3-10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khen thưởng đột xuất cho các đơn vị tham gia vụ bắt nghi can bắt cóc trẻ em xảy ra tại tỉnh Long An.

Theo đó, các đơn vị được khen thưởng gồm: Công an huyện Tân Phú, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức biểu dương nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh. Chỉ trong vòng 6 giờ, từ khi nhận được đề nghị hỗ trợ của Công an tỉnh Long An, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng, tổ chức điều tra, phát hiện, bắt giữ được nghi can bắt cóc, giải cứu cháu bé.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức và Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng các đơn vị được khen thưởng đột xuất. Ảnh: VH.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đánh giá lực lượng công an các đơn vị đã rất linh hoạt, kịp thời vào cuộc để bắt đối tượng, giải cứu cháu bé an toàn.

Qua vụ việc này, người dân cần nêu cao cảnh giác trước tội phạm bắt cóc trẻ em. Vụ việc này cũng cho thấy ngoài hành vi vi phạm pháp luật, vấn đề đạo đức xã hội cũng cần lên án.

Như PLO thông tin, vào chiều ngày 2-10, Nguyễn Thanh Sơn lợi dụng mối thân quen với cha của bé M.C (3 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) đến rước con rồi đưa cháu C đi cùng. Sơn dụ dỗ nói sẽ đưa cháu đi Sở Thú để xem động vật.

Sau đó, Sơn thuê xe dịch vụ đưa cháu bé bỏ chạy về hướng TP.HCM. Trên đường đi, Sơn liên lạc qua điện thoại cho gia đình cháu bé, yêu cầu đưa 2 tỷ đồng tiền chuộc. Khi lên đến TP.HCM, Sơn vào 1 khách sạn ở quận TP Thủ Đức gửi cháu bé lại rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền đủ sẽ báo địa điểm đến đón bé.

Nghi can Sơn bị bắt giữ.

Riêng Sơn đón xe khách di chuyển lên Lâm Đồng. Khi xe đến địa bàn thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc truy bắt Sơn.

Sau khi xác định nghi phạm đi trên ô tô cùng bé gái bị bắt cóc chạy về hướng TP.HCM nên công an tỉnh Long An đã báo công an TP.HCM, công an Đồng Nai phối hợp chặn bắt.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin nghi phạm đi theo hướng quốc lộ 20 về tỉnh Lâm Đồng nên đã bố trí lực lượng chốt chặn, bắt giữ được Sơn ở địa bàn huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Tối cùng ngày, lực lượng công an cùng gia đình đã đến khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn.

